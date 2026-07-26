Cumple LeBron viejo anhelo y llega a los 76ers de Filadelfia

Una campaña con vallas publicitarias iniciada en 2018 cobró sentido tras la decisión del astro de unirse a los Sixers

Uno de los tres carteles que buscaban convencer a LeBron James firmar con los 76ers de Filadelfia, el 27 de febrero de 2018, en Cleveland. (AP Foto/Tony Dejak)

Uno de los tres carteles que buscaban convencer a LeBron James firmar con los 76ers de Filadelfia, el 27 de febrero de 2018, en Cleveland. (AP Foto/Tony Dejak)

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero de 2018, un empresario llamado Asher Raphael organizó la colocación de tres vallas publicitarias a unos pocos kilómetros de Cleveland en un intento desenfadado de atraer a James a los 76ers de Filadelfia. James decidió más tarde ese año dejar a los Cavaliers y unirse a los Lakers de Los Ángeles. La idea de las vallas parecía inútil.

En cambio, quizá solo fue prematura. James anunció el viernes que jugará con los 76ers en lo que, según afirmó, será la “última decisión” de su carrera como jugador. Y, por fin, Raphael puede decir que la inversión en vallas publicitarias de hace ocho años dio resultado.

Raphael, codirector ejecutivo de Power Home Remodeling, una firma con sede en Pensilvania y oficinas en todo el país, relató: “Estaba en medio de una reunión del consejo y mi teléfono no paraba de sonar como si algo estuviera ardiendo. Y eran personas de todo tipo, empleados, exempleados, amigos de todo el país, diciendo: ‘Funcionó. Proceso completado’. Fue lo más genial”.

La idea original de las vallas se basó en la película galardonada de 2017 “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, y simplemente pretendía ser algo divertido.

Terminó volviéndose viral.

Raphael encargó vallas con los mensajes “Philly Wants LeBron” y “Complete The Process” — un guiño al célebre “proceso” de reconstrucción de los 76ers, con la esperanza de convertirse en aspirantes al título. La tercera valla mostraba dónde encajaría James en la cancha con los otros titulares de los Sixers de entonces: Dario Saric, Ben Simmons, Robert Covington y Joel Embiid. De ellos, solo Embiid sigue en los 76ers.

Raphael consideró encargar más vallas este verano, pero no hizo ningún pedido. Resulta que no las necesitaba.

“Solo queríamos plantar la semilla de que Filadelfia lo quería”, dijo Raphael. “Creo que mucha gente piensa en Filadelfia como una gran ciudad deportiva, pero los equipos rivales la ven como un lugar algo intimidante. Y solo queríamos plantar la semilla de que aquí sería bien recibido y le encantaría”.

La empresa de Raphael obtuvo cierto reconocimiento de nombre gracias a la iniciativa de las vallas en 2018, y él comentó que fue un gran impulso para la moral de los empleados. Y cree firmemente que la llegada de James a Filadelfia, para jugar junto a Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe, va a rendir frutos para una ciudad que no ve a su equipo de la NBA ganar un campeonato desde 1983.

“Filadelfia, ahora mismo, está en llamas”, indicó Raphael. “En ese momento, nos convertimos en un aspirante indiscutible. Y si viene a Filadelfia y conseguimos ese título y ese trofeo después de 44 años, el país verá de qué están hechos los aficionados de los Sixers”.