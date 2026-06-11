Refuerzan COMAPA y CFE acciones para mejorar el suministro de agua potable

El encuentro fue encabezado por el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez

Durante la reunión se compartieron las principales necesidades de cada región y se acordó fortalecer el trabajo coordinado para atenderlas de manera más rápida y eficiente. [Agencias]

Durante la reunión se compartieron las principales necesidades de cada región y se acordó fortalecer el trabajo coordinado para atenderlas de manera más rápida y eficiente. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de seguir mejorando el servicio que reciben las familias neolaredenses, representantes de COMAPA Nuevo Laredo participaron en una reunión de trabajo con autoridades estatales y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizada en la capital del estado.

En representación de COMAPA Nuevo Laredo asistieron la Gerente General, Arq. Silvia Fernández Gallardo, y el Gerente Técnico, Ing. Edgar Benavides, quienes participaron en las mesas de trabajo junto con representantes de organismos operadores de agua de distintas regiones de Tamaulipas.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez; el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez; así como directivos de la Comisión Federal de Electricidad, quienes dieron seguimiento a las necesidades planteadas por los organismos operadores.

Durante la reunión se compartieron las principales necesidades de cada región y se acordó fortalecer el trabajo coordinado para atenderlas de manera más rápida y eficiente.

Para Nuevo Laredo, esta coordinación es importante porque permite dar seguimiento a temas relacionados con el suministro de energía eléctrica que requieren las instalaciones encargadas de llevar agua a los hogares, ayudando a prevenir afectaciones en el servicio.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente y trabajar de manera conjunta para brindar mejores resultados a la ciudadanía.

Walter Julián Ángel informó que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene una mesa de trabajo permanente con la Comisión Federal de Electricidad para atender de manera oportuna las necesidades de los organismos operadores de agua en Tamaulipas.