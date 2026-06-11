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Lleva Municipio apoyo a familias de la colonia CNOP

A través de “Fondos Únete a Donar”

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación entre la ciudadanía, promoviendo que artículos en buen estado puedan llegar a familias que los necesitan. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la solidaridad y la participación ciudadana, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, realizó la entrega de calzado, prendas de vestir y juguetes a más de 50 vecinas y vecinos de la colonia CNOP, mediante el programa “Fondos Únete a Donar”.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación entre la ciudadanía, promoviendo que artículos en buen estado puedan llegar a familias que los necesitan, generando así una red de apoyo comunitario que fortalece el tejido social en los distintos sectores de la ciudad.

“Este programa representa el compromiso del Gobierno Municipal por construir una comunidad más solidaria y participativa. Gracias a las donaciones de la ciudadanía podemos llevar apoyos directamente a las familias que más lo requieren, demostrando que cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, se logran grandes resultados para el bienestar de todos”, destacó Jesús Espinoza, director de Participación Ciudadana.

El programa “Fondos Únete a Donar” opera de manera itinerante en diversas colonias de la ciudad, permitiendo acercar estos beneficios a sectores vulnerables y ampliar el alcance de las acciones sociales impulsadas por la administración municipal.

Las donaciones son recibidas de manera permanente en las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social, donde la ciudadanía puede contribuir con ropa, calzado, juguetes y otros artículos en buen estado que posteriormente son canalizados a personas y familias que los necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover la participación ciudadana y fortalecer los valores de solidaridad, empatía y apoyo mutuo entre las y los neolaredenses.

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