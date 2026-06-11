Fortalece Sistema DIF la atención a personas con discapacidad

La entrega se efectuó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Nuevo Laredo. [Agencias]

La entrega se efectuó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones impulsadas por el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, el Sistema DIF Nuevo Laredo llevó a cabo la distribución de apoyos correspondientes al programa estatal “Lazos de Esperanza” para personas con discapacidad inscritas en el padrón de beneficiarios.

A través de este programa, se realizó la entrega de apoyos a 72 beneficiarios, quienes recibieron una dotación de 240 pañales y toallitas húmedas, contribuyendo así a su bienestar y al apoyo de la economía familiar.

La entrega se efectuó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Nuevo Laredo.

El programa “Lazos de Esperanza” tiene como objetivo brindar asistencia a personas con discapacidad que requieren insumos para su cuidado diario, fortaleciendo la atención integral y mejorando su calidad de vida.

Las personas interesadas en obtener información sobre este y otros apoyos pueden acudir al CRI de Nuevo Laredo, ubicado en Jaumave #6970, colonia La Fe, o comunicarse al teléfono 867 150 4000, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Con este esfuerzo conjunto, el Sistema DIF Tamaulipas y el Sistema DIF Nuevo Laredo que preside Claudette Canturosas Villarreal continúan trabajando para que los apoyos lleguen de manera oportuna a quienes más los necesitan, fortaleciendo la inclusión y el bienestar de las familias neolaredenses.