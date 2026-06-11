Egresados de Medicina de la UAT obtienen 276 plazas para internado médico

De la Facultad de Medicina Matamoros, 74 médicos recién egresados fortalecerán su preparación en las sedes del IMSS en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo

Los egresados de Médico Cirujano realizarán su internado del primero de julio de 2026 al 30 de junio de 2027. [Agencias]

Los egresados de Médico Cirujano realizarán su internado del primero de julio de 2026 al 30 de junio de 2027. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la asignación de 276 plazas de Internado Médico de Pregrado a egresados de las Facultades de Medicina de Matamoros y Tampico. Los futuros profesionales reforzarán sus conocimientos prácticos en hospitales e instituciones de salud en el estado.

Este logro académico destaca el impulso que la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado brinda a la formación integral de sus estudiantes, consolidando así la calidad educativa acreditada de la carrera de Médico Cirujano.

En lo que corresponde a la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, egresaron un total de 202 alumnos, de los cuales 170 obtuvieron plaza en instituciones del lSSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Además, otros 32 alumnos fueron asignados a plazas locales y foráneas.

De la Facultad de Medicina Matamoros, 74 médicos recién egresados fortalecerán su preparación en las sedes del IMSS en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; en hospitales del ISSSTE y Hospital General en Matamoros, San Fernando y Vallehermoso; además de hospitales de Ciudad Victoria, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo y Ciudad Mante.

Los egresados de Médico Cirujano realizarán su internado del primero de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, en áreas de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General, Urgencias, Medicina Preventiva y consultas de Medicina General y Familiar, con enfoque en el Sistema Nacional de Salud para la formación de Médicos Generales.

Durante este período, el interno de pregrado tendrá la oportunidad de integrar conocimientos teóricos y prácticos, buscando una base sólida para la realización de su servicio social.

Se incorporará así a una institución de salud con la infraestructura necesaria para garantizar su formación académica, bajo normas y disposiciones institucionales, en un programa que incluye componentes en área científica (autoaprendizaje), técnica (prácticas clínicas) y humanística (relación médico-paciente), bajo la supervisión de médicos adscritos y residentes.