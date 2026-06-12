Fortalecen Economía y CANACO Tampico agenda de apoyo a MIPYMES

Tampico, Tam.- Para fortalecer el acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del sur del estado, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico, encabezada por su presidente, Eduardo Manzur.

La reunión tuvo como propósito presentar a las y los socios de CANACO las herramientas, programas y servicios que ofrece la Secretaría de Economía para impulsar el crecimiento de los negocios locales, mejorar su competitividad y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para el sector comercio y servicios.

Cantú Deándar señaló que la zona sur mantiene un importante dinamismo económico, reflejado en 42 proyectos de inversión confirmados en Altamira, Tampico y Ciudad Madero, los cuales representan una inversión superior a los 5 mil 806 millones de dólares y la generación de 8 mil 192 empleos.

La secretaria de Economía destacó que, gracias al dinamismo económico de la zona sur, se generan nuevas oportunidades para las empresas locales. Por ello, durante el encuentro se abordaron acciones de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, promoción comercial y vinculación institucional, así como los programas Hecho en Tamaulipas y Fondo Tamaulipas, dirigidos a fortalecer a emprendedoras, emprendedores y MIPYMES.

Cantú Deándar reconoció la apertura de CANACO Tampico para sumar esfuerzos y construir una agenda de trabajo conjunta que permita acercar más beneficios a las empresas afiliadas, fortalecer el comercio formal y contribuir a la generación de empleo.

Con esta coordinación, la secretaria de Economía señaló que se continuará trabajando de la mano con las cámaras empresariales, como parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, para impulsar el crecimiento económico de la zona sur y generar más oportunidades para las empresas y las familias tamaulipecas.