Refuerzan COEPRIS y Tránsito filtro anti Covid-19

NUEVO LAREDO, TAM.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), junto con Tránsito y Vialidad reforzaron filtros de revisión en distintos puntos de la ciudad para exhortar a la ciudadanía a que disminuya la movilidad y propagación del Coronavirus.

Elementos de ambas dependencias se instalaron este viernes en calle Guerrero y Héroe de Nacataz, para verificar que los conductores cumplieran con el uso del cubrebocas y el programa ‘Doble Hoy No Circula’.

Con la presencia del secretario del Ayuntamiento Raúl Cárdenas Thomae, el síndico Santiago Sáenz, director de Tránsito Mauricio Martínez Monroy, y el titular de la COEPRIS Rodolfo Benavides Guerra, dio arranque este operativo el cual se instalará en diversos puntos de la ciudad.

Cárdenas Thomae dijo que esta medida de reforzamiento con personal de Tránsito se tomó a través de un acuerdo firmado entre la dependencia municipal y estatal, y no descartó que muy pronto pudieran aplicarse multas a quienes no respeten el ‘Doble Hoy No Circula’ y no usen el cubrebocas en la vía pública.

“Estamos iniciando un filtro aquí en calles aledañas a la Presidencia Municipal que se va a estar moviendo por diferentes puntos de la ciudad, el gobierno municipal estará ayudando a la autoridad sanitaria a que los carros que por su placa no puedan circular, no lo hagan” mencionó el secretario.

Tránsito y Vialidad revisará exhaustivamente vehículo por vehículo, que los conductores cumplan con los requisitos para circular, es decir, con su licencia de manejo, placas al corriente, tarjeta de circulación y uso del cinturón de seguridad.

Cárdenas Thomae informó que dentro de este operativo también se revisará que la población haga uso del cubreboca.

“En este mismo convenio que se firmó van a estar revisando que en el transporte público y espacios públicos las personas también usen cubrebocas”, agregó.

Está acción de implementar los operativos viales es parte del compromiso del presidente municipal Enrique Rivas de brindar apoyo y reforzamiento con personal a los filtros sanitarios instalados por COEPRIS en Nuevo Laredo.

Como resultado del operativo de revisión a las afueras del Puente Internacional 2, reforzado por Protección Civil, Guardia Municipal y Tránsito, fueron retornados ayer más de mil 300 vehículos que intentaban ingresar a la ciudad y México, por no cumplir los requisitos de viajes esenciales.