Anuncian campaña gratuita de cirugías para colocación de prótesis de cadera y rodilla

El Hospital General de Nuevo Laredo en coordinación con la Beneficencia Pública unen esfuerzos en esta cruzada

Nuevo Laredo, Tam.- El Hospital General de Nuevo Laredo, en coordinación con la Beneficencia Pública, llevará a cabo una campaña gratuita de cirugías para colocación de prótesis de cadera y rodilla, por lo que hizo un llamado a la población que requiera este procedimiento a registrarse antes de que concluya la presente semana, teniendo como límite el viernes 3 de julio.

“La campaña está dirigida a personas que ya cuenten con un diagnóstico médico que indique la necesidad de una prótesis de cadera o rodilla, sin importar si son derechohabientes del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o si no cuentan con algún tipo de afiliación, de igual manera pueden acceder a este beneficio”, mencionó el director médico del Hospital General, Francisco Eduardo Ochoa Jiménez.

Además explicó que los interesados deberán acudir al área de Trabajo Social del Hospital General para realizar su registro, ya que el plazo para integrar a los pacientes concluye este viernes, y la jornada de cirugías está programada para iniciar el próximo 20 de julio.

El médico destacó que el procedimiento no tendrá costo para los interesados, ya que el Hospital General proporcionará los estudios de laboratorio, la valoración preoperatoria, el uso de quirófano y la atención médica, mientras que la Beneficencia Pública cubrirá el costo de las prótesis.

“No existe un límite establecido en el número de pacientes que podrán ser atendidos, sin embargo, cada caso será evaluado mediante estudios clínicos y valoración médica para determinar si el paciente es candidato a la cirugía, especialmente cuando existan enfermedades asociadas que puedan representar un riesgo,” señaló Ochoa Jiménez.

Subrayó que este tipo de intervenciones suelen ser de alto costo y, en muchos casos, los pacientes deben ser canalizados a hospitales de Monterrey o Ciudad Victoria, lo que además implica gastos de traslado, hospedaje y alimentación.

Para registrarse, los interesados deberán presentar copia de su credencial para votar (INE), CURP y comprobante de domicilio. La recepción de documentos se realiza en el área de Trabajo Social del Hospital General, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para concluir, el director médico invitó a la ciudadanía a aprovechar esta campaña y pidió que quienes conozcan a familiares o amigos que requieran una prótesis de cadera o rodilla les informen sobre esta oportunidad, al tratarse de un beneficio que difícilmente se ofrece de manera frecuente.