Refuerza Guardia Estatal vigilancia carretera para recibir caravana de paisanos

Elementos apoyaron a viajeros en trámites de ingreso y garantizaron acompañamiento seguro durante su recorrido estatal

En Nuevo Laredo, personal de Apoyo Carretero asignado a la Estación Segura Puente III recibió a una caravana de vehículos que ingresó al territorio mexicano. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Como parte del Operativo Invierno Seguro 2025 Héroes Paisanos, la Guardia Estatal reforzó su presencia en las carreteras de Tamaulipas para acompañar a los connacionales que regresan al país en esta temporada.

En Nuevo Laredo, personal de Apoyo Carretero asignado a la Estación Segura Puente III recibió a una caravana de vehículos que ingresó al territorio mexicano.

Los elementos brindaron orientación y apoyo a cerca de 14 personas que se presentaron primero en el Módulo de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV).

Posteriormente, el grupo avanzó hacia la zona conocida como la “Ex Garita”, ubicada sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, donde continuaron los trámites correspondientes.

La presencia de la Guardia Estatal busca ofrecer acompañamiento y tranquilidad a las familias que vuelven a sus lugares de origen por motivos de descanso, reuniones o festividades.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para mantener el flujo vehicular seguro durante el periodo vacacional.

A través de 25 Estaciones Seguras instaladas en distintos puntos del estado, la Guardia Estatal mantendrá vigilancia y apoyo continuo en toda la red carretera de Tamaulipas.

