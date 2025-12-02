Seth Curry se integra a los Warriors para reunirse con su hermano mayor Stephen

Seth Curry, de los Warriors de Golden State, posa con su camiseta durante una rueda de prensa de presentación de baloncesto de la NBA, el jueves 2 de octubre de 2025, en San Francisco. (AP Photo/Janie McCauley, Archivo)

SAN FRANCISCO.- Tal como se planeó, Seth Curry está de vuelta con los Warriors de Golden State para reunirse con su hermano mayor Stephen.

Comenzaron la temporada juntos en el campamento de entrenamiento antes de que Seth fuera liberado por la franquicia el 18 de octubre en un movimiento financiero, siempre con la intención de traer de vuelta al veterano escolta. Su fichaje fue anunciado el lunes y el menor de los Curry se puso a trabajar de inmediato en la práctica. Golden State liberó al alero Jackson Rowe, quien había sido firmado con un contrato de dos vías a finales de enero.

No está claro cuándo los hermanos estarán juntos en la duela nuevamente, dado que Stephen está fuera de juego por una contusión en el cuádriceps izquierdo y una distensión muscular después de lesionarse en una derrota ante los Rockets el miércoles por la noche. Se espera que sea reevaluado el jueves.

“Creo que todos en la liga saben lo que aporto en cuanto a mi juego, simplemente poder abrir la cancha, hacer tiros, simplemente crear ofensiva. Saben lo que aporto, y creo que toda la liga lo sabe, así que solo trato de proporcionar eso lo antes posible”, señaló Seth Curry a los reporteros después de la práctica.

El jugador de 35 años apareció en seis juegos de pretemporada para Golden State en 2013 y luego jugó para el equipo de la G League Santa Cruz Warriors ese año, con los hermanos jugando un total de 100 segundos juntos durante el último cuarto de dos juegos durante esa pretemporada del ’13.

Este marca su décimo equipo en 12 temporadas. Curry ha promediado diez puntos, 2,0 rebotes, 1,9 asistencias jugando 22,5 minutos por partido para Brooklyn, Charlotte, Cleveland, Dallas, Memphis, Filadelfia, Phoenix, Portland y Sacramento.

“Me siento cómodo en esa situación. Siempre he podido adaptarme a lo largo de mi carrera. Me enorgullece adaptarme a diferentes situaciones y jugar bien prácticamente donde sea que haya estado sin importar las circunstancias. Cuando estoy en la cancha, pregúntales a los entrenadores para los que he jugado, a los fanáticos que me ven noche tras noche, a mis compañeros de equipo, prácticamente puedo producir en cualquier lugar al que voy”, dijo cuando se unió originalmente a los Warriors.

Promedió 6,5 puntos y 1,7 rebotes jugando 15,6 minutos para los Hornets la temporada pasada.

Ahora Seth Curry se une a un equipo de los Warriors profundo que lucha por cuidar consistentemente el balón, un punto focal cada noche para el entrenador Steve Kerr. Dijo que estará buscando diferentes combinaciones para mejorar tanto ofensiva como defensivamente sin Stephen Curry.