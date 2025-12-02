Valencia remonta y empata ante Rayo Vallecano en La Liga

Valencia estaba en el puesto 15, pero solo seis puntos separan al Rayo en el noveno lugar y al Girona en el 18vo

MADRID.- Un tiro desviado le dio a Valencia un empate 1-1 contra Rayo Vallecano en La Liga el lunes.

El equipo visitante comenzó la noche un punto por encima de la zona de descenso y la terminó un punto y un lugar mejor gracias a un gol en el segundo tiempo de Diego López.

Su disparo a través de un área de penalti congestionada pareció desviarse en Nobel Mendy y descolocó al portero del Rayo, Augusto Batalla.

Fue un momento desafortunado para Mendy, quien había sido uno de los mejores jugadores del equipo local en la primera mitad.

El defensa senegalés puso al Rayo 1-0 arriba a los 37 minutos cuando su cabezazo perfectamente colocado culminó una rutina de córner corto.

El Rayo dominó gran parte del juego pero no pudo capitalizar su presión con una mejor diferencia en el marcador. El empate lo elevó al noveno lugar, un punto por delante de un grupo de cuatro equipos.

Valencia estaba en el puesto 15, pero solo seis puntos separan al Rayo en el noveno lugar y al Girona en el 18vo.