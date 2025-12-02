Pumas realiza cambios en sus dirigentes luego de naufragar en el Apertura; sale Miguel Mejía Barón

El club universitario adelantó que nombrará pronto a su relevo tras la salida también de Eduardo Saracho

Mejía Barón, de 81 años, pasó los 12 años de su carrera como jugador profesional con los universitarios y después como su entrenador les dio un título en la temporada 1990-91. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de una estancia de más de cuatro años, el vicepresidente deportivo de Pumas, Miguel Mejía Barón, renunció a su cargo, informó el lunes el equipo.

A su cargo dirigencial con Pumas arribó en septiembre del 2021.

“El presidente del club reconoce el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional de Miguel Mejía Barón, quien siempre tendrá un lugar importante en esta institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo”, dijo el equipo en un comunicado.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares en México, no logra ser campeón de liga desde el Clausura 2011, la racha más larga entre ese grupo.

Los felinos quedaron fuera de la fase final del torneo Apertura.

El equipo universitario dijo que en los próximos días nombrará al relevo de Mejía Barón, quien como entrenador dirigió a la selección mexicana en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Adicionalmente Pumas informó de la salida de “común acuerdo” de Eduardo Saracho, quien fungía como director de estrategia deportiva desde julio del 2023.

Mejía Barón y Saracho eligieron a mediados de año a Efraín Juárez como el entrenador del equipo.