Asegura Tránsito vehículo abandonado tras choque contra poste de la CFE

El conductor huyó luego de perder el control en la Carretera Nacional y causar daños materiales

De acuerdo con el reporte inicial, el automóvil circulaba de norte a sur cuando su conductor manejaba a exceso de velocidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil terminó chocado contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, luego de que su conductor perdiera el control y posteriormente huyera del lugar, dejando la unidad abandonada.

El accidente ocurrió en el kilómetro 13 de la Carretera Nacional, frente a la entrada de la colonia Palmares, donde autoridades municipales localizaron el vehículo sin su conductor.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal confirmaron que se trataba de un Ford Focus modelo 2009, sin placas y de procedencia extranjera.

De acuerdo con el reporte inicial, el automóvil circulaba de norte a sur cuando su conductor manejaba a exceso de velocidad.

Al perder el control, el vehículo se desvió hacia la derecha y terminó impactado contra el poste de concreto, provocando daños visibles en la parte frontal.

Tras el choque y al ver la magnitud del impacto, la persona responsable decidió escapar del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El automóvil fue finalmente asegurado y trasladado al corralón, donde quedará a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

