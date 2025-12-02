El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Atiende Protección Civil caída de motociclista tras resbalar en pavimento mojado

La mujer sufrió golpes leves al perder control por un encharcamiento en cruce de Los Tulipanes

La afectada, identificada como Blanca, de 30 años, se dirigía a su casa en la colonia Los Fresnos cuando perdió el control de su motoneta al resbalar con el pavimento mojado. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer que viajaba en su motoneta resultó con golpes leves luego de caer al pasar por un pequeño encharcamiento en el cruce de Eva Sámano y Prolongación Lago de Chapala, este domingo por la tarde.

El hecho ocurrió cerca de una gasolinera en la colonia Los Tulipanes, donde vecinos comentan que es común que se junte agua después de lluvias ligeras.

La afectada, identificada como Blanca, de 30 años, se dirigía a su casa en la colonia Los Fresnos cuando perdió el control de su motoneta al resbalar con el pavimento mojado.

La caída llamó la atención porque la mujer llevaba bolsas con carne y carbón para una reunión familiar, artículos que terminaron en el suelo tras el accidente.

Por fortuna, ninguna otra persona o vehículo estuvo involucrado en el incidente.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes revisaron a Blanca y confirmaron que solo tenía golpes menores.

Las autoridades pidieron a los conductores manejar con más cuidado cuando el pavimento está húmedo, ya que esto puede provocar accidentes incluso a baja velocidad.

Asegura Tránsito vehículo abandonado tras choque contra poste de la CFE
Construye la UAT el Plan de Cultura de Paz 2026 junto a sus estudiantes

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.