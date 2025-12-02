Atiende Protección Civil caída de motociclista tras resbalar en pavimento mojado

La mujer sufrió golpes leves al perder control por un encharcamiento en cruce de Los Tulipanes

La afectada, identificada como Blanca, de 30 años, se dirigía a su casa en la colonia Los Fresnos cuando perdió el control de su motoneta al resbalar con el pavimento mojado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer que viajaba en su motoneta resultó con golpes leves luego de caer al pasar por un pequeño encharcamiento en el cruce de Eva Sámano y Prolongación Lago de Chapala, este domingo por la tarde.

El hecho ocurrió cerca de una gasolinera en la colonia Los Tulipanes, donde vecinos comentan que es común que se junte agua después de lluvias ligeras.

La afectada, identificada como Blanca, de 30 años, se dirigía a su casa en la colonia Los Fresnos cuando perdió el control de su motoneta al resbalar con el pavimento mojado.

La caída llamó la atención porque la mujer llevaba bolsas con carne y carbón para una reunión familiar, artículos que terminaron en el suelo tras el accidente.

Por fortuna, ninguna otra persona o vehículo estuvo involucrado en el incidente.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes revisaron a Blanca y confirmaron que solo tenía golpes menores.

Las autoridades pidieron a los conductores manejar con más cuidado cuando el pavimento está húmedo, ya que esto puede provocar accidentes incluso a baja velocidad.