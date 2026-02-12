Refuerza Ayuntamiento acciones preventivas con vacunación contra el sarampión

Será este sábado 14 de febrero en la explanada del Monumento a Fundadores

La vacuna podrá ser aplicada a personas desde los 6 meses de edad y hasta los 50 años, por lo que se invita a madres, padres de familia y población en general a acudir y aprovechar esta campaña preventiva. [Agencias]

La vacuna podrá ser aplicada a personas desde los 6 meses de edad y hasta los 50 años, por lo que se invita a madres, padres de familia y población en general a acudir y aprovechar esta campaña preventiva. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de mantener a la ciudad libre de contagios y fortalecer las acciones preventivas ante el incremento de casos de sarampión a nivel nacional, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, informó que este sábado 14 de febrero el Gobierno Municipal llevará a cabo una jornada de vacunación gratuita.

La actividad se realizará de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la explanada del Monumento a Fundadores, y estará coordinada por la Secretaría de Bienestar Social.

La alcaldesa destacó que, afortunadamente, en Nuevo Laredo no se han registrado casos de sarampión; sin embargo, subrayó que es fundamental implementar medidas preventivas para conservar este estatus, especialmente ante el brote reportado en diversas ciudades del país.

En las últimas semanas se han confirmado casos en distintos puntos de México, incluyendo ciudades cercanas como Monterrey, lo que refuerza la importancia de la vacunación como principal herramienta de protección.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, informó que se cuenta con un total de 500 dosis disponibles, las cuales serán aplicadas durante la jornada de este sábado.

La vacuna podrá ser aplicada a personas desde los 6 meses de edad y hasta los 50 años, por lo que se invita a madres, padres de familia y población en general a acudir y aprovechar esta campaña preventiva.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal para conocer mayores detalles sobre esta jornada y futuras acciones en materia de salud pública.