Consolida Carmen Lilia Canturosas modelo de gobernanza colaborativa y crea Consejos Comunitarios

La alcaldesa encabezó la conformación del primer Consejo Social de Participación (CSP) en la colonia Nueva Era

Canturosas Villarreal subrayó que este mecanismo fortalece no sólo la participación social, sino también la planeación estratégica del desarrollo urbano.

Nuevo Laredo, Tam.- En un hecho que marca un nuevo paso en la consolidación de un gobierno cercano, abierto y con liderazgo social, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la conformación del primer Consejo Social de Participación (CSP) ante más de 3 mil personas, durante una jornada de diálogo y organización comunitaria realizada en la colonia Nueva Era.

Acompañada por vecinas y vecinos de las colonias Nueva Era, Vicente Mendoza, Primero de Mayo y Santiago M. Belden, la presidenta municipal sostuvo un encuentro directo con la comunidad, donde escuchó planteamientos, intercambió ideas y refrendó su compromiso de impulsar un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad ciudadana.

Durante su intervención, destacó que los Consejos Sociales de Participación representan una evolución en la manera de gobernar, al pasar de un esquema tradicional de gestión a uno donde la ciudadanía asume un papel activo en la identificación de problemáticas y en la construcción de soluciones desde el propio territorio.

“Este es un espacio para que la comunidad se organice, priorice y diseñe proyectos que mejoren su entorno. El Gobierno Municipal estará para respaldar, acompañar y hacer equipo, como siempre lo hemos demostrado”, afirmó la alcaldesa.

Explicó que los proyectos que surjan al interior de cada consejo podrán contar con apoyo técnico, material o financiero por parte de la administración municipal, además de la vinculación con las distintas dependencias para dar viabilidad y seguimiento a las propuestas ciudadanas.

Canturosas Villarreal subrayó que este mecanismo fortalece no sólo la participación social, sino también la planeación estratégica del desarrollo urbano, ya que los diagnósticos y propuestas emanadas de cada colonia contribuirán a robustecer el Plan de Obra Pública con una visión territorial y comunitaria.

Como parte de las actividades, vecinos del sector entregaron a la presidenta municipal, los resultados de la Consulta Ciudadana en materia de obra pública para este sector de la ciudad, dicha consulta estuvo firmada por más de 3 mil habitantes de la colonia y puntos circunvecinos.

Por su parte, Laura Romero Fuentes, vecina de la Nueva Era, reiteró el compromiso de las familias de este sector, para trabajar de la mano del Gobierno Municipal para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta colonia, afirmó que la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno, es fundamental para consolidar la transformación.

“Las cuatro colonias amamos a Nuevo Laredo como usted lo hace; y estamos dispuestos a trabajar unidos para mantener limpias nuestras calles, nuestras áreas verdes y nuestros drenajes, hacemos el compromiso de cuidar las obras del gobierno, de mandar a nuestros niños a las escuelas y acudir a la Clínica UNE, somos ciudadanos de bien y seguiremos poniendo nuestro granito de arena; sólo que ahora lo haremos organizados y con más fuerza”, enfatizó la vecina.

La conformación del primer CSP en la colonia Nueva Era sienta un precedente para la instalación gradual de estos consejos en distintos sectores de la ciudad, consolidando un gobierno que no solo escucha, sino que confía en su gente y trabaja de la mano con ella.

Con acciones como esta, la administración municipal reafirma su liderazgo político y social, impulsando un modelo participativo que coloca a la ciudadanía en el centro de las decisiones y fortalece el tejido comunitario como base del desarrollo de Nuevo Laredo.