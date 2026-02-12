Provoca automovilista choque contra motociclista en la colonia Anáhuac

Joven resultó con lesiones leves luego de que conductor invadiera su carril en cruce vial

Tras el choque, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales hacia el lugar del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven motociclista resultó con lesiones leves tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido este miércoles en el cruce de las calles Gómez Farías y Anáhuac, en la colonia Anáhuac de Nuevo Laredo, luego de que un automóvil ingresara a su trayectoria.

El incidente se registró cuando un vehículo Chevrolet Cruze, conducido por Jesús, de 54 años, circulaba de norte a sur sobre la calle Gómez Farías. Al llegar a la intersección, el automovilista invadió el carril por donde transitaba una motocicleta, provocando el impacto.

La motocicleta, una unidad Italika, era conducida por Miguel Ángel, de 20 años, quien se desplazaba de oriente a poniente sobre la calle Anáhuac y no logró evitar la colisión ante la maniobra del automóvil.

Elementos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria al joven, determinando que presentaba golpes leves que no ameritaron traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio tras ser valorado.

Agentes de Tránsito y Vialidad se encargaron de abanderar la zona para prevenir otro incidente, además de recabar la información necesaria para la elaboración del peritaje correspondiente.

Las autoridades iniciaron los procedimientos administrativos para el deslinde de responsabilidades conforme a la normativa vigente en materia de vialidad.