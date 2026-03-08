Reconoce Jorge Luis Miranda Niño el liderazgo de la mujer en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño destacó que el talento y la determinación femenina son el motor indispensable de la evolución social y jurídica en nuestra región.
El abogado y estratega señaló que este 8 de marzo es una oportunidad para reafirmar el compromiso con la equidad. “Como profesionales del derecho, debemos asegurar que la voz y capacidad de las mujeres sigan fortaleciendo nuestras instituciones”, afirmó.
Finalmente, Miranda Niño reconoció que el progreso de Nuevo Laredo no se explica sin la participación activa de las mujeres en todos los sectores. “Mi total admiración a quienes, con intelecto y valentía, transforman nuestro entorno y defienden la justicia”, puntualizó.