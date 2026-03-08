Reconoce Jorge Luis Miranda Niño el liderazgo de la mujer en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño destacó que el talento y la determinación femenina son el motor indispensable de la evolución social y jurídica en nuestra región.

​El abogado y estratega señaló que este 8 de marzo es una oportunidad para reafirmar el compromiso con la equidad. “Como profesionales del derecho, debemos asegurar que la voz y capacidad de las mujeres sigan fortaleciendo nuestras instituciones”, afirmó.

​Finalmente, Miranda Niño reconoció que el progreso de Nuevo Laredo no se explica sin la participación activa de las mujeres en todos los sectores. “Mi total admiración a quienes, con intelecto y valentía, transforman nuestro entorno y defienden la justicia”, puntualizó.