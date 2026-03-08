Reconocen constructores de NLD visión del Municipio

Nuevo Laredo, Tam.- Representantes del sector de la construcción en Nuevo Laredo expresaron su respaldo y reconocimiento a la administración municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, tras la aprobación del Plan de Obra Pública 2026, el cual contempla una inversión histórica cercana a los mil 300 millones de pesos destinada a impulsar el desarrollo urbano, social y económico de la ciudad.

El presidente de la Asociación de Constructores de Nuevo Laredo, el ingeniero Ezequiel Estrada Mercado, destacó que la obra pública representa uno de los principales motores para el crecimiento económico local, ya que genera empleo, fortalece la infraestructura y beneficia directamente a la ciudadanía.

“Es un proyecto muy ambicioso, ya aprobado, y muy benéfico para la ciudadanía. La obra pública es un motor para la economía de Nuevo Laredo. Vemos una inversión muy equitativa porque abarca todos los rubros: educativo, sanitario, drenaje pluvial, agua potable y espacios públicos. No solo beneficia a los constructores, sino a toda la economía de la ciudad”, expresó.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Laredo, la ingeniera Luisa Angélica Mora Campos, señaló que el programa contempla obras prioritarias para el crecimiento de la ciudad y para mejorar la movilidad urbana, un aspecto cada vez más necesario ante el crecimiento poblacional y vehicular.

“Me parece de suma importancia para la ciudadanía. Los proyectos que se van a realizar impulsarán el crecimiento de la ciudad y abarcan a todos los sectores. Destaca particularmente la inversión en vialidades y desfogues vehiculares, porque muchas calles principales ya presentan saturación y estas obras serán de gran beneficio para mejorar la movilidad”, comentó.

Mora Campos resaltó la coordinación existente entre el sector técnico y el gobierno municipal para facilitar los procesos de desarrollo urbano.

Finalmente, el ingeniero Gabriel de Jesús Jiménez Centeno, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Nuevo Laredo, subrayó que el plan refleja una visión estratégica para consolidar a la ciudad como un punto clave del comercio internacional.

“Es una visión muy atinada de nuestra alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, para tener una ciudad próspera y acorde a lo que representa Nuevo Laredo a nivel nacional e internacional. Somos la aduana número uno de Latinoamérica y este dinamismo requiere infraestructura. Apostarle a la obra pública fortalece la confianza del sector privado y garantiza mejores condiciones para la inversión”, señaló.

Jiménez Centeno también reconoció que la administración municipal ha impulsado la participación de empresas locales en los proyectos, lo que permite que los recursos permanezcan en la ciudad y generen mayor desarrollo económico.

“Más del 95 por ciento de las empresas que desarrollan obra pública en Nuevo Laredo son locales, lo cual es algo que admiramos de esta administración, porque significa que el recurso se queda en la ciudad y se traduce en más empleo y oportunidades para las familias neolaredenses”, concluyó.

Con una inversión significativa de Mil 332 millones 555 mil 982 pesos, este plan es la respuesta técnica a una demanda social de modernidad y eficiencia, consolidando el nuevo rostro de la ciudad a través del uso honesto de los recursos públicos.