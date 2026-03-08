Expresa China optimismo ante relación con EU previo a posible cumbre

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, habla durante una conferencia de prensa en un aparte de la Asamblea Nacional Popular en el centro de medios en Beijing, el domingo 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Andy Wong)

BEIJING.- China espera que este año sea un “año histórico” para su relación con su mayor competidor, Estados Unidos, y adoptó un tono en gran medida positivo antes de una cumbre prevista entre los líderes de ambos países a finales de este mes.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó el domingo en una rueda de prensa, al margen de una reunión anual de la legislatura ceremonial del país, que se trata de un “gran año” para la relación entre las dos potencias mundiales. Señaló que, aunque existen muchas diferencias, “los dos jefes de Estado han mantenido personalmente buenas interacciones al más alto nivel”, lo que aporta un nivel de “garantía estratégica” a la relación bilateral.

El presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto visitar Beijing para realizar una cumbre con su homólogo chino Xi Jinping a finales de marzo. Aunque Wang no confirmó la visita, dio a entender que Beijing busca una relación menos tensa.

“La agenda de los intercambios de alto nivel ya está sobre la mesa”, dijo Wang. “Lo que hace falta ahora es que ambas partes realicen preparativos exhaustivos, fomenten un ambiente adecuado, gestionen las diferencias existentes y eliminen distracciones innecesarias”.

Añadió: “La actitud de China siempre ha sido positiva y abierta, y la clave es que la parte estadounidense se encuentre con nosotros a mitad de camino”.

Ambos países llevan años enfrentados, especialmente desde que Trump inició una guerra comercial con China durante su primer mandato. El año pasado, impuso a China los aranceles comerciales más altos dentro de sus tarifas a nivel mundial, alegando un importante desequilibrio comercial con el país. Trump y Xi acordaron una tregua comercial temporal en octubre pasado que puso en pausa los aranceles más elevados, pero no resolvió ninguno de los problemas de fondo más profundos.

El discurso del ministro ha marcado el tono general de las relaciones entre Estados Unidos y China para el año, dijo George Chen, de la consultora The Asia Group, lo que indica “un gesto de bienvenida de Beijing para que Trump acuda y visite”.

“La parte china está preparada para hablar”, señaló, y añadió que Beijing quiere dejar claro que China está lista para recibir a Trump.

Los comentarios de Wang reflejaron a una China que se ve a sí misma en ascenso. En ese papel, defenderá la posición de Naciones Unidas, que atraviesa despidos y recortes luego que Estados Unidos se retirara de múltiples iniciativas de la ONU.

Beijing es uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene un asiento permanente y poder de veto, y ha podido aprovechar su posición para construir relaciones, al tiempo que llena un vacío diplomático dejado por Estados Unidos desde el primer mandato de Trump.

El ministro habló sobre la Iniciativa de Gobernanza Global, una iniciativa de seguridad que Xi dio a conocer por primera vez el septiembre pasado. Beijing sostiene ahora que la iniciativa tendrá a Naciones Unidas como eje.

“La señal más clara de las iniciativas de gobernanza global es que debe mantenerse el papel de liderazgo de la ONU y no puede ser sacudido; su papel central debe fortalecerse, no debilitarse”, subrayó.

“Aunque la ONU no es perfecta, sin ella el mundo estará peor”, añadió. “Eludir a la ONU para establecer arreglos alternativos, actuar por cuenta propia o armar diversos grupitos no obtendrá apoyo y no es sostenible”.

Wang también reiteró su llamado a un cese inmediato de las acciones militares en Irán.

“Esta es una guerra que no debió haber ocurrido y que no aporta ningún beneficio a nadie”, declaró Wang sin mencionar a Estados Unidos, formulando una crítica apenas velada. “La fuerza no equivale a la razón, y el mundo no puede volver a la ley de la selva”.

Instó a las grandes potencias a “desempeñar un papel constructivo” y a volver a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra.