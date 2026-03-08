Se intensifica guerra en Oriente Medio con ataques a infraestructura civil

Bahrein acusa a Irán de dañar planta desalinizadora mientras continúan bombardeos y amenazas en la región

Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- La guerra de Irán se amplió peligrosamente el domingo hacia la infraestructura civil, mientras Bahrein acusó a Teherán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del Golfo Pérsico.

Mientras depósitos de petróleo alcanzados por Israel humeaban en Teherán tras un ataque a última hora de la noche, el presidente de Irán prometió ampliar los ataques del país contra objetivos estadounidenses en toda la región en el noveno día de la guerra.

Arabia Saudí reportó sus primeras muertes, diciendo que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí. Indicó que otros 12 bangladesíes resultaron heridos. Los residentes y trabajadores extranjeros han constituido la mayoría de las muertes de la guerra en las naciones del Golfo Pérsico.

La ira ha crecido en la región tras cientos de ataques con misiles y drones iraníes. El jefe de la Liga Árabe, Ahmed Abouel Gheit, arremetió contra Irán por una “política temeraria” de atacar a países árabes .

El mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han prometido seguir adelante con la campaña coordinada contra Irán, incluso mientras los objetivos de guerra declarados por Washington han variado. Trump dijo a ABC News que quiere tener voz en quién llega al poder en Irán una vez que termine la guerra, añadiendo que el nuevo líder “no va a durar mucho” sin su aprobación.

En Israel, el ejército reportó las primeras bajas desde que comenzó la guerra, diciendo que dos soldados murieron en el sur del Líbano mientras Israel apunta al grupo violento respaldado por Irán Hezbollah. Tres personas resultaron heridas en Israel en un ataque por la tarde.

La guerra, que Israel y Estados Unidos iniciaron con ataques aéreos el 28 de febrero que mataron al líder supremo de Irán, ha matado hasta ahora al menos a 1.230 personas en ese país, 397 en el Líbano y 11 en Israel, según funcionarios. Seis soldados estadounidenses también han muerto.

El conflicto ha sacudido los mercados globales, interrumpido los viajes aéreos y debilitado al liderazgo de Irán por varios miles de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

El presidente de Irán endurece el tono

El presidente iraní Masoud Pezeshkian, dio marcha atrás respecto a comentarios conciliadores un día antes en los que se disculpó por ataques en suelo de los vecinos del Golfo Pérsico. Los sectores duros iraníes lo contradijeron rápidamente, diciendo que la estrategia de guerra no cambiaría.

“Cuanta más presión nos impongan, más fuerte será naturalmente nuestra respuesta”, dijo Pezeshkian el domingo. “Nuestro Irán, nuestro país, no agachará la cabeza fácilmente ante el acoso, la opresión o la agresión — y nunca lo ha hecho”.

Pezeshkian ha instado a los estados vecinos a no participar en ataques estadounidenses e israelíes.

Los ataques estadounidenses no han provenido de los gobiernos árabes del Golfo Pérsico, sino de bases y buques estadounidenses en la región.

“La geografía de algunos países de la región —tanto abierta como encubiertamente— está en manos del enemigo, y esos puntos se utilizan contra nuestro país en actos de agresión. Los ataques intensos contra estos objetivos continuarán”, escribió el sábado en X el jefe del poder judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni-Ejei.

Mohseni-Ejei y Pezeshkian forman parte de un consejo de tres miembros que ha supervisado Irán desde que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fue asesinado.

Irán espera la selección de un nuevo líder supremo.

Plantas desalinizadoras e instalaciones petroleras atacadas

Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también reportaron la caída de misiles iraníes.

Bahrein acusó a Irán de atacar indiscriminadamente objetivos civiles y dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque su autoridad de electricidad y agua apuntó que los suministros seguían operativos.

Las plantas desalinizadoras suministran agua a millones de residentes en la región y a miles de viajeros varados, lo que aumenta nuevos temores de riesgos catastróficos en naciones desérticas.

Sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, Bahrein también ha visto hoteles, puertos y torres residenciales alcanzados, con al menos una persona muerta.

El ataque a la planta desalinizadora se produjo después de que Irán dijera que un ataque aéreo de Estados Unidos dañó una planta desalinizadora allí. Abbas Araghchi, el ministro iraní de Exteriores, sostuvo que el ataque en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, redujo el suministro de agua para 30 pueblos.

Advirtió que al hacerlo “Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”.

En respuesta, el portavoz del Comando Central estadounidense, el capitán de la Marina Tim Hawkins, aseguró que “las fuerzas estadounidenses no atacan a civiles — punto”.

Las autoridades iraníes también dijeron que ataques nocturnos de Israel contra cuatro petroleros de almacenamiento y una terminal de transferencia de petróleo mataron a cuatro personas. Testigos en Teherán dijeron que el humo era tan denso que parecía como si el sol no hubiera salido.

El ejército israelí manifestó que los depósitos de petróleo estaban siendo utilizados por el ejército de Irán como combustible para lanzar misiles.

La Media Luna Roja Iraní dijo que alrededor de 10.000 estructuras civiles en todo el país habían resultado dañadas, incluidas viviendas, escuelas y casi tres docenas de instalaciones médicas. También advirtió a los residentes de Teherán que tomaran precauciones contra la contaminación tóxica del aire y el riesgo de lluvia ácida después de los ataques de Israel.

Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán, afirmó que el efecto de la guerra en la industria petrolera seguiría agravándose, advirtiendo que pronto podría volverse más difícil tanto producir como vender petróleo. Algunos productores regionales, incluidos en Irak, ya han reducido la producción ante los riesgos en el estrecho de Ormuz.

Irán conserva combustible suficiente, dijo a la agencia de noticias estatal iraní Veys Karami, director gerente de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos.

Líbano dice que medio millón de personas han sido desplazadas

Líbano dijo que más de medio millón de personas han sido desplazadas en la semana de combates entre Israel y el grupo armado Hezbollah.

Es probable que la cifra real sea mayor. El conteo de Líbano de 517.000 se refiere a quienes se registraron en el portal en línea del gobierno. Durante la última semana, Israel ha llamado a los residentes en decenas de pueblos en todo el sur del Líbano y la totalidad de los suburbios del sur de Beirut a evacuar a medida que se intensifican los combates.

El ministro de Salud Rakan Nassereddine informó que entre los muertos hay 83 niños y 82 mujeres.

En Beirut, familias se apiñaron en escuelas, durmieron en autos o en áreas abiertas cerca del mar Mediterráneo, donde algunos quemaron leña para mantenerse calientes. El gobierno dijo que abriría un estadio deportivo para albergar a miles más.

La renovada ofensiva de Israel comenzó la semana pasada después de que Hezbollah lanzara cohetes hacia el norte de Israel durante los primeros días de la guerra. Los ataques han sido los más intensos desde un alto el fuego de noviembre de 2024. Israel lanza ataques casi diarios, principalmente en el sur de Líbano, diciendo que Hezbollah había tratado de reconstruir sus posiciones allí.

Hezbollah declaró la semana pasada que después de más de un año de cumplir un alto el fuego su paciencia se ha terminado, dejando al grupo político y militar sin otra opción que luchar.