Recientes lluvias dejaron casi media pulgada de agua: PC

Con la precipitación pluvial llegó a la frontera un descenso leve en la temperatura

Nuevo Laredo, Tam.— La noche del sábado y la madrugada del domingo se registró una lluvia ligera en la ciudad, acumulando aproximadamente media pulgada de agua, informó Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

El fenómeno trajo un leve descenso en las temperaturas y alivio momentáneo ante el clima caluroso que ha predominado en la región fronteriza.

A pesar de su baja intensidad, el aguacero fue bien recibido por la ciudadanía, especialmente por quienes esperaban una pausa en las altas temperaturas y la sequedad del ambiente.

No se reportaron incidentes mayores ni afectaciones viales significativas durante el evento.