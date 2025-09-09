El Dólar
Recientes lluvias dejaron casi media pulgada de agua: PC

Con la precipitación pluvial llegó a la frontera un descenso leve en la temperatura

Imagen de archivo de lluvias en Nuevo Laredo. [Archivo/Salvador González(+)/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.— La noche del sábado y la madrugada del domingo se registró una lluvia ligera en la ciudad, acumulando aproximadamente media pulgada de agua, informó Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

El fenómeno trajo un leve descenso en las temperaturas y alivio momentáneo ante el clima caluroso que ha predominado en la región fronteriza.

A pesar de su baja intensidad, el aguacero fue bien recibido por la ciudadanía, especialmente por quienes esperaban una pausa en las altas temperaturas y la sequedad del ambiente.

No se reportaron incidentes mayores ni afectaciones viales significativas durante el evento.

