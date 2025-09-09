Registra Nuevo Laredo tres suicidios en apenas 36 horas consecutivas

Autoridades intervinieron en colonias Villas de San Miguel, Nueva Era y Arboleda, mientras especialistas exhortan a atender síntomas de depresión y ansiedad

NUEVO LAREDO, TAM.- En 36 horas, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dieron fe de la muerte de tres personas por suicidio.

El primer hecho se registró en una vivienda de la colonia Villas de San Miguel, donde una mujer de 33 años fue encontrada suspendida en un área de lavandería. Familiares señalaron que la joven atravesaba episodios de ansiedad y consumo de drogas.

Un día después, autoridades atendieron otro reporte en la colonia Nueva Era. En el lugar se localizó a un hombre de 48 años sin vida, suspendido en el interior de su domicilio de madera. Fue su sobrino quien lo identificó y manifestó desconocer los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Ese mismo día, horas más tarde, en la colonia Arboleda, un hombre de 30 años fue hallado sin vida en el patio de su vivienda. Su pareja informó que el fallecido padecía depresión desde hacía años y que recientemente había mostrado episodios de inestabilidad emocional.

En los tres casos intervinieron elementos de la Guardia Estatal, Protección Civil y la Policía Investigadora, quienes acordonaron las áreas y dieron parte a los servicios periciales. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ante la recurrencia de estos sucesos, especialistas en salud mental recomiendan a la población no minimizar síntomas como depresión, ansiedad o conductas autodestructivas, y buscar ayuda de manera inmediata.

Las personas que necesiten apoyo pueden comunicarse de forma gratuita y confidencial a la Línea de la Vida 800 911 2000, disponible las 24 horas, o acudir al Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de Nuevo Laredo, ubicado en Calle Maclovio Herrera #4100, colonia Las Torres.