Recorrió presidenta empacadora de carbón vegetal ‘El Bernal’

Ciudad Victoria, Tam.– Como parte de su visita a la capital del estado para presentar su Primer Informe de Gobierno a las y los tamaulipecos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió las instalaciones de la empacadora de carbón vegetal “El Bernal”, una iniciativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya con el objetivo de agregar valor al producto local y garantizar precios justos a las y los productores de la región.

Durante el recorrido por la planta ubicada en Ciudad Victoria, y acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el mandatario estatal, se le informó que el proyecto está listo para iniciar operaciones, con una producción inicial estimada en 200 toneladas mensuales y la proyección de alcanzar hasta 600 toneladas por mes en su máxima capacidad operativa.

Las instalaciones de la planta incluyen una bodega para almacenamiento y área de embolsado, lo que permitirá ofrecer un producto de mayor calidad y con mejores condiciones de competitividad en el mercado nacional.

Ahora, con un esquema formal de comercialización y una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el carbón vegetal producido en Tamaulipas se presentará en el mercado bajo el nombre de “El Bernal”, lo cual permitirá fortalecer la economía rural.