Reciben bibliotecas libros del Fondo de Cultura Económica

Los libros corresponden a la colección "25 para el 25"

Entre los autores que integran la colección destacan Juan Gelman, Raúl Zurita, Roque Dalton, Miguel Ángel Asturias, Eduardo Galeano y Juan Carlos Onetti, entre otros. [Agencias]

Entre los autores que integran la colección destacan Juan Gelman, Raúl Zurita, Roque Dalton, Miguel Ángel Asturias, Eduardo Galeano y Juan Carlos Onetti, entre otros. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Las bibliotecas públicas del gobierno de Nuevo Laredo fueron dotadas por un nuevo acervo bibliográfico a través del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Los libros corresponden a la colección “25 para el 25”, un proyecto editorial que busca potenciar el fomento a la lectura en personas de 15 a 30 años de edad.

“Estos libros representan un valor importante en la memoria, ya que trazan un recorrido por momentos intensos de la historia latinoamericana”, dijo Marcos Rodriguez Leija, coordinador de bibliotecas públicas, quien estuvo a cargo de la gestión directa con el Fondo de Cultura Económica.

“En estas obras, ahora al alcance de los neolaredenses, se abordan temas como las di tadiras militares, la isurgencia, la reptesión política, la lucha feminista, las migraciones, la lucha indígena y la violencia estructural, entre otros temas que abordan la memoria como un acto de resistencia”, agregó el funcionario.

Entre los autores que integran la colección destacan Juan Gelman, Raúl Zurita, Roque Dalton, Miguel Ángel Asturias, Eduardo Galeano y Juan Carlos Onetti, entre otros.

Entre las escritoras que fueron incluidas destacan Nona Fernández, Piedad Bonnett, Alaíde Foppa, Amparo Dávila, Adela Fernández, Guadalupe Dueñas y Blanca Varela.

Esta colección ya está al alcance de la comunidad neolaredense en las bibliotecas “Emiliano Zapata” (colonia Buena Vista), ” Fidel Cuéllar” (colonia Hidalgo), “José Vasconcelos” (sector centro), “Rubén Miranda” (colonia Viveros), “José María Martínez” (colonia Infonavit), “Octavio Paz” (colonia Concordia) y en la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz” (colonia La Fe).