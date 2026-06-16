Llega Dinofrontera a Nuevo Laredo

La exposición abrió sus puertas en el Museo Reyes Meza y permanecerá disponible hasta el próximo 19 de agosto. [Agencias]

La exposición abrió sus puertas en el Museo Reyes Meza y permanecerá disponible hasta el próximo 19 de agosto. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a las familias neolaredenses a disfrutar de Dinofrontera: Exposición de Dinosaurios Animatrónicos de Nueva Generación, una emocionante muestra interactiva que permitirá a niñas, niños y adultos adentrarse en el fascinante mundo de los dinosaurios.

La exposición abrió sus puertas en el Museo Reyes Meza y permanecerá disponible hasta el próximo 19 de agosto, ofreciendo una experiencia educativa y recreativa ideal para disfrutar durante el periodo vacacional.

Dinofrontera reúne impresionantes dinosaurios animatrónicos de nueva generación que sorprenderán a los visitantes con movimientos realistas, sonidos y escenarios diseñados para transportar al público millones de años atrás, convirtiéndose en una aventura llena de aprendizaje, exploración y diversión.

Durante el recorrido, las familias podrán descubrir datos interesantes sobre las especies prehistóricas más emblemáticas, conocer aspectos de su evolución y hábitat, además de disfrutar de una experiencia interactiva pensada para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia y la historia natural.

La exposición estará abierta de martes a domingo, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en las instalaciones del Museo Reyes Meza, consolidándose como una de las principales opciones de entretenimiento familiar en la ciudad.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para compartir momentos inolvidables en familia, aprender de manera divertida y vivir una experiencia única entre gigantes de la era prehistórica.