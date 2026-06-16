Registra Torneo de Billar gran participación

Durante tres días de competencia, cerca de un centenar de participantes provenientes de distintas ciudades de México y Estados Unidos demostraron su talento y experiencia. [Agencias]

Durante tres días de competencia, cerca de un centenar de participantes provenientes de distintas ciudades de México y Estados Unidos demostraron su talento y experiencia. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de jugadores locales, nacionales e internacionales, concluyó con éxito el Torneo de Billar del 178 Aniversario de Nuevo Laredo, evento organizado por la Dirección de Turismo del Gobierno Municipal que reunió a destacados exponentes de las modalidades de pool y carambola a tres bandas.

Durante tres días de competencia, cerca de un centenar de participantes provenientes de distintas ciudades de México y Estados Unidos demostraron su talento y experiencia en uno de los torneos de billar más importantes realizados en la ciudad, fortaleciendo además la actividad turística y económica mediante la llegada de visitantes y competidores.

En la modalidad de pool, el primer lugar fue para Rubén Bautista de la Ciudad de México, uno de los jugadores más reconocidos del circuito nacional. El segundo lugar correspondió al neolaredense David Leal Jr., mientras que Jonathan Medina, de Oaxaca, y Mike Well, de Laredo, Texas, compartieron el tercer puesto.

Por su parte, en la modalidad de carambola a tres bandas, el maestro Rubén Coronado, de Saltillo, Coahuila, se proclamó campeón del torneo tras una destacada actuación. El segundo lugar fue para Daniel Rodríguez Tejada, mientras que el tercer puesto fue compartido por el maestro Mario Pinto, de Monterrey, Nuevo León, y el neolaredense Roberto Carrasco.

El torneo formó parte de las actividades conmemorativas por el 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo y reunió a competidores provenientes de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Texas, consolidando a la ciudad como sede de eventos deportivos de alcance nacional e internacional.

A través de la Dirección de Turismo, el Gobierno Municipal continúa impulsando actividades que fortalecen la convivencia social, promueven la llegada de visitantes y proyectan a Nuevo Laredo como una ciudad capaz de albergar competencias de alto nivel.

Con iniciativas como esta, la administración municipal reafirma su compromiso de fomentar el deporte, impulsar el turismo deportivo y generar espacios que permitan a los talentos locales compartir escenario con jugadores de amplia trayectoria nacional e internacional.