Recibe DIF Nuevo Laredo segunda donación de carros de movilidad

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad en situación vulnerable, el Sistema DIF Nuevo Laredo recibió por segunda ocasión un generoso donativo de la organización Mobility Worldwide, el cual permitirá beneficiar a familias neolaredenses que requieren apoyo para su movilidad e independencia.

La donación consiste en 20 carritos de movilidad elaborados artesanalmente por voluntarios de la organización con sede en San Antonio, Texas. Gracias a este apoyo y al trabajo coordinado del Sistema DIF Nuevo Laredo, estos aparatos funcionales serán entregados a personas con discapacidad que más los necesiten.

Cada carrito es una silla de ruedas todo terreno de tres ruedas, operada manualmente, diseñada para facilitar el desplazamiento en caminos de tierra, piedra y superficies difíciles, brindando mayor independencia y libertad a sus usuarios. Estos dispositivos están dirigidos a personas que han perdido la movilidad en sus piernas debido a enfermedades, lesiones medulares, diabetes u otras condiciones.

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, agradeció la confianza de Mobility Worldwide por continuar trabajando de la mano con la institución para llevar este beneficio a quienes más lo necesitan.

“Este apoyo representa una oportunidad para transformar la vida de muchas personas y sus familias. Agradecemos profundamente la confianza depositada en DIF Nuevo Laredo para hacer llegar estos carritos de movilidad a quienes realmente los requieren”, expresó.

Por su parte, Ana Gabriela Botello De Hayes, voluntaria de la organización en representación de la mesa directiva, destacó el impacto positivo que ha tenido la colaboración con DIF Nuevo Laredo.

“Juntos seguimos tocando corazones desde San Antonio; vimos a través del DIF cómo las primeras 50 personas en Nuevo Laredo ahora tienen este carrito que está hecho con amor para ayudar a las personas con discapacidad”, comentó.

Esta es la segunda donación que realiza Mobility Worldwide al Sistema DIF Nuevo Laredo. La primera entrega se llevó a cabo en noviembre de 2024, cuando se otorgaron 50 carritos de movilidad que ya fueron distribuidos a la ciudadanía a través de la institución.

El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a las personas con discapacidad que requieran este apoyo a acercarse a sus instalaciones para realizar un examen socioeconómico y conocer los requisitos para acceder al programa.

Los registros se realizan en las oficinas ubicadas en Héroe de Nacataz 2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 867 712 1032.

Fundada en 1994, Mobility Worldwide ha realizado donaciones en diferentes partes del mundo, incluyendo Honduras, Colombia y Nigeria, llevando esperanza y mejores oportunidades de movilidad a personas con discapacidad.