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Reconoce Sheinbaum trabajo de Américo y anuncia nueva visita a Tamaulipas

Inaugurará centros hospitalarios

“Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación”, indicó la presidenta de México durante la conferencia de este martes en Palacio Nacional. [Agencias]
Agencias

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el trabajo que realiza el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como la coordinación con el Gobierno del Estado para el desarrollo de importantes proyectos que se llevan a cabo en materia de infraestructura hidráulica y carretera, y además anunció su próxima visita a la entidad para la inauguración de los nuevos centros hospitalarios.

“Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación”, indicó la presidenta de México durante la conferencia de este martes en Palacio Nacional, en donde mencionó de manera especial la construcción de la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria.

Asimismo, se refirió a otras iniciativas que desarrolla el gobierno federal en Tamaulipas, como el proyecto denominado Corredor del Golfo, que permitirá mejorar la movilidad carretera desde el sur del estado, en los límites con Veracruz, hasta la ciudad de Nuevo Laredo.

“Estamos ya por licitar un proyecto del Corredor del Golfo, que es una obra que mejora la conectividad hasta Reynosa, para tener la opción desde el norte de Veracruz hasta Reynosa, y no solamente Nuevo Laredo como opción vial de carreteras”, indicó.

La presidenta confirmó que en los próximos días realizará una nueva visita a Tamaulipas para inaugurar nuevas unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital General de Ciudad Madero, como adelantó en esta misma conferencia el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

“Vamos a ir a inaugurar los hospitales y de ahí a la inauguración de otras obras”, expresó la presidenta.

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