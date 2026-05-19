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Invita Municipio a participar en la carrera ambiental

Evento con causa “Moviéndonos por un Aire Más Puro 2026”

La carrera contará con recorridos de 3 y 5 kilómetros, además de puntos de hidratación para las y los participantes. Asimismo, se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría. [Agencias]
Agencias

Nuevo laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar la activación física y generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la calidad del aire, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, invita a la ciudadanía a participar en la carrera con causa “Moviéndonos por un Aire Más Puro 2026”.

Este evento deportivo y ambiental se realizará el próximo 7 de junio de 2026 a las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida la entrada principal del Parque Viveros, donde familias, jóvenes, deportistas y ciudadanos podrán sumarse a esta actividad en favor de un entorno más saludable y sostenible.

La carrera contará con recorridos de 3 y 5 kilómetros, además de puntos de hidratación para las y los participantes. Asimismo, se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades buscan fortalecer la cultura ambiental entre la población, promoviendo hábitos saludables y acciones que contribuyan al cuidado del planeta y a mejorar la calidad del aire en la ciudad.

El registro es completamente gratuito y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/rJYfkc2Mktx2wzix9

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para formar parte de esta carrera con causa y sumarse al compromiso colectivo de construir una ciudad más limpia, saludable y consciente del cuidado ambiental.

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