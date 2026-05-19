Exhorta Municipio a aprovechar condonación del 100% en recargos del predial

El municipio cuenta con más de 17 módulos de atención distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, además de opciones de convenios de pago en parcialidades para quienes requieran mayor flexibilidad. [Agencias]

El municipio cuenta con más de 17 módulos de atención distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, además de opciones de convenios de pago en parcialidades para quienes requieran mayor flexibilidad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo recuerda a la ciudadanía que durante todo el mes de mayo continúa vigente el programa de condonación del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial, con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de adeudos.

A través de este beneficio, las y los contribuyentes pueden ponerse al corriente en su pago eliminando cargos adicionales, lo que representa una oportunidad para cumplir con esta obligación fiscal de manera más accesible.

El programa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para brindar facilidades a la ciudadanía y fortalecer la cultura de cumplimiento, permitiendo además que los recursos recaudados se traduzcan en más obras públicas, mejores vialidades y servicios para las familias neolaredenses.

Actualmente, el municipio cuenta con más de 17 módulos de atención distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, además de opciones de convenios de pago en parcialidades para quienes requieran mayor flexibilidad.

El Gobierno Municipal exhortó a la población a aprovechar este beneficio antes de que concluya el mes de mayo y contribuir así al desarrollo y transformación de Nuevo Laredo mediante el cumplimiento oportuno del impuesto predial.