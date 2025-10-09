El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.40
EN VIVO

Realizarán Tercer Foro Index NLD 2025 los días 5 y 6 de noviembre

Reunirá a más de 400 ejecutivos de la industria manufacturera, representantes de organismos binacionales, proveedores y expertos nacionales e internacionales

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web). La conferencia de prensa se llevó a cabo en conocido hotel ubicado al sur de Nuevo Laredo.
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – La Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación ‘Index Nuevo Laredo’, dio a conocer en conferencia de prensa los detalles de su Tercer Foro Index NLD 2025, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre en el Teatro Experimental del Centro Cultural, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

“Estamos convencidos de que este foro será un espacio de aprendizaje, de esfuerzo y de generación de alianzas con impacto para nuestras empresas y para nuestra comunidad. Por eso invitamos a la industria a participar, a aprovechar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer sus equipos en un ambiente de colaboración y crecimiento”, mencionó el presidente de Index Nuevo Laredo, Enrique Morán Romero.

El evento reunirá a más de 400 ejecutivos de la industria manufacturera, representantes de organismos binacionales, proveedores y expertos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los encuentros industriales más relevantes de la frontera.

Morán Romero destacó la relevancia del foro como una plataforma de aprendizaje y de impulso a la competitividad regional.

El Tercer Foro Index NLD 2025 contará con un programa que incluye conferencias magistrales, paneles especializados y la entrega del Premio a la Excelencia Ambiental, que reconocerá a las empresas socias por su uso responsable del agua, manejo de residuos, eficiencia energética y programas de responsabilidad ambiental.

Entre los conferencistas invitados destacan: la Dra. Victoria Holtz, CEO de Moveminds, quien abordará el tema “Innovación Disruptiva y Design Thinking”; el Lic. Eduardo Vázquez, director de Agua Capital, con la conferencia “Perspectivas del agua” además del Dr. Eduardo Reyes Díaz Leal, socio director de GBI Trade and Law, con la ponencia “Política y comercio exterior: La visión para México”.

Otro de los conferencistas es el Ing. Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica, quien hablará sobre ciberseguridad y gestión de riesgos digitales.

Para concluir el presidente Enrique Morán Romero subrayó que el propósito de estas actividades “es posicionar a Nuevo Laredo como referente de competitividad e innovación en la frontera norte”.

“Index Nuevo Laredo es un gremio muy sólido, con gran crecimiento en todos los sectores industriales; queremos que existan mejores condiciones para la operación de empresas y seguir contribuyendo a la generación de empleos y desarrollo económico en la región”, finalizó Morán.

Schwarber se destapa con dos jonrones y los Filis vencen 8-2 a Dodgers para evitar la barrida
Invita DIF Nuevo Laredo a inscribirse al Curso de Belleza del CEDIF 4

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.