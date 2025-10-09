Realizarán Tercer Foro Index NLD 2025 los días 5 y 6 de noviembre

Reunirá a más de 400 ejecutivos de la industria manufacturera, representantes de organismos binacionales, proveedores y expertos nacionales e internacionales

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web). La conferencia de prensa se llevó a cabo en conocido hotel ubicado al sur de Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo, Tam. – La Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación ‘Index Nuevo Laredo’, dio a conocer en conferencia de prensa los detalles de su Tercer Foro Index NLD 2025, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre en el Teatro Experimental del Centro Cultural, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

“Estamos convencidos de que este foro será un espacio de aprendizaje, de esfuerzo y de generación de alianzas con impacto para nuestras empresas y para nuestra comunidad. Por eso invitamos a la industria a participar, a aprovechar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer sus equipos en un ambiente de colaboración y crecimiento”, mencionó el presidente de Index Nuevo Laredo, Enrique Morán Romero.

El evento reunirá a más de 400 ejecutivos de la industria manufacturera, representantes de organismos binacionales, proveedores y expertos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los encuentros industriales más relevantes de la frontera.

Morán Romero destacó la relevancia del foro como una plataforma de aprendizaje y de impulso a la competitividad regional.

El Tercer Foro Index NLD 2025 contará con un programa que incluye conferencias magistrales, paneles especializados y la entrega del Premio a la Excelencia Ambiental, que reconocerá a las empresas socias por su uso responsable del agua, manejo de residuos, eficiencia energética y programas de responsabilidad ambiental.

Entre los conferencistas invitados destacan: la Dra. Victoria Holtz, CEO de Moveminds, quien abordará el tema “Innovación Disruptiva y Design Thinking”; el Lic. Eduardo Vázquez, director de Agua Capital, con la conferencia “Perspectivas del agua” además del Dr. Eduardo Reyes Díaz Leal, socio director de GBI Trade and Law, con la ponencia “Política y comercio exterior: La visión para México”.

Otro de los conferencistas es el Ing. Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica, quien hablará sobre ciberseguridad y gestión de riesgos digitales.

Para concluir el presidente Enrique Morán Romero subrayó que el propósito de estas actividades “es posicionar a Nuevo Laredo como referente de competitividad e innovación en la frontera norte”.

“Index Nuevo Laredo es un gremio muy sólido, con gran crecimiento en todos los sectores industriales; queremos que existan mejores condiciones para la operación de empresas y seguir contribuyendo a la generación de empleos y desarrollo económico en la región”, finalizó Morán.