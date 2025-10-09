Schwarber se destapa con dos jonrones y los Filis vencen 8-2 a Dodgers para evitar la barrida

El cuarto juego de la serie al mejor de cinco es el jueves en el Dodger Stadium

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, batea un cuadrangular solitario frente al abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, durante la cuarta entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong)

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, batea un cuadrangular solitario frente al abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, durante la cuarta entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong)

LOS ÁNGELES (AP) — Kyle Schwarber bateó dos jonrones, el primer tablazo imponente superó el pabellón del jardín derecho en una cuarta entrada de tres carreras, y los Filis de Filadelfia evitaron una barrida con una victoria de 8-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el tercer juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional el miércoles por la noche.

Fue el primer “Schwarbomb” de la postemporada para el líder de jonrones de la Liga Nacional y el primero permitido por los Dodgers en estos playoffs. Schwarber rompió una racha de 0 de 8 en la serie, al conectar un lanzamiento de 96 millas por hoara de Yoshinobu Yamamoto a 455 pies.

Schwarber se convirtió en solo el segundo jugador en conectar un cuadrangular sobre el pabellón, uniéndose a Willie Stargell de Pittsburgh, quien lo hizo en 1969 y 1973. Los fanáticos parados cerca de la barandilla trasera señalaron mientras la pelota salía.

El cuarto juego de la serie al mejor de cinco es el jueves en el Dodger Stadium.

Después de que Aaron Nola de Filadelfia lanzara las dos primeras entradas, el venezolano Ranger Suárez entró y permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

Los Filis sumaron cinco carreras más en la octava, incluyendo un jonrón en solitario de J.T. Realmuto y un batazo de dos carreras de Schwarber, ante el tres veces ganador del Premio Cy Young, Clayton Kershaw, en su primera aparición de relevo en postemporada desde 2019.

Seis de los 12 hits de los Filis fueron contra Kershaw en su 18va y última temporada con los Dodgers antes de retirarse al final de la temporada.

Yamamoto retiró a nueve de sus primeros diez bateadores antes de que los Filis lo atacaran en la cuarta. Bryce Harper y Alec Bohm siguieron con sencillos y Harper anotó gracias a un error de lanzamiento del jardinero central, el cubano Andy Pagés. La pelota se escapó del tercera base Max Muncy y entró en la caseta de los Dodgers, moviendo a Bohm a tercera. Anotó con un elevado de sacrificio de Brandon Marsh al jardín izquierdo para una ventaja de 3-1.

Los Filis sacaron a Yamamoto con sencillos consecutivos de Bryson Stott y Trea Turner en la quinta.

El relevista Anthony Banda entró y salió de un aprieto con las bases llenas. Ponchó a Schwarber después del doble robo de Stott y Turner. Harper elevó al jardín y Bohm fue caminado intencionalmente antes de que Banda ponchara a Marsh para terminar la amenaza.

Los Dodgers lideraron 1-0 con un jonrón de Tommy Edman en el primer lanzamiento de Suárez al comenzar la tercera.

Los Dodgers tuvieron las potenciales carreras del empate en primera y segunda en la sexta, pero Max Muncy bateó para una doble matanza que terminó la entrada.

Kershaw permitió tres corredores en la séptima, pero ninguno anotó. Otro lanzador zurdo, el gran Sandy Koufax de los Dodgers, de 89 años, estaba de pie aplaudiendo mientras Kershaw trotaba hacia el montículo.

Los bateadores de poder de los Dodgers, Shohei Ohtani y Freddie Freeman, se combinaron para batear de 8-0 con tres ponches. Mookie Betts conectó un triple y un sencillo en cuatro turnos al bate.