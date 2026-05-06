Vence Tecos 4-0 al Caliente de Durango

Laredo, Tx.- Un juego que se fue extremadamente rápido en las primeras seis entradas, se decantó para el bando de Tecos de los Dos Laredos, que con gran jornada de Daniel Mengden, la defensiva y el bullpen, superó 4 carreras por 0 a Caliente de Durango en el comienzo de la serie de media semana en casa.

La jornada celebrada en el Uni-Trade Stadium apenas se extendió por 2 horas y 22 minutos ante más de 4 mil 100 asistentes.

Daniel Mengden (2-0, 2.38) resultó ser el vencedor para los de casa con 7.0 grandes episodios sobre el cerrito sin carrera, de tres ponches a sus números y sólo dos imparables recibidos. Jackson Rees relevó con un episodio, con pasaporte y abanicado, mientras que Wilking Rodríguez bajó la cortina con tercia de struckouts, dos bases por bolas y un golpe, manteniendo en blanco a la ofensiva rival.

La caída fue para el cubano Odrisamer Despaigne (2-1, 2.59) con dos anotaciones aceptadas en 6.1 innings, de dos pasaportes y tres ponches. El zurdo Manuel Chávez toleró par de carreras y hits en un tercio retirado, y el jalisciense Erick Casillas dio un pasaporte y permitió imparable en 1.1 capítulos trabajados.

El gran destape ofensivo llegó para los Dos Laredos (9-7) en la séptima entrada. El inning de la suerte fue aprovechado por la ofensiva Binacional con cinco hits y cuatro grandes carreras. Con sencillo al jardín de en medio de parte de Cade Gotta, Luis de los Santos y Francisco Arcia llegaban a la registradora; y con doble por el bosque izquierdo de Harold Ramírez, tanto Trayce Thompson y Gotta ponían el 4 por 0 parcial. El daño fue repartido con dos carreras para Odrisamer Despaigne y las otras dos para Manuel Chávez.

Caliente (7-9) intentó quitarse la blanqueada en el noveno acto frente a Wilking Rodríguez con una base por golpe y dos pasaportes, sin embargo el ‘tira-lumbre’ apretó y consiguió los últimos dos outs por la vía de los strikes.

De destacar el trabajo del texano Daniel Mengden, que retiró en tres hombres los primeros seis episodios, aceptando un hit en el cuarto rollo pero siendo apoyado por doble play ejecutado por su defensiva.

Por la novena emplumada Cade Gotta se fue de 4-2 con dos producidas y una anotada, Harold Ramírez de 4-2 con par de empujadas, mientras que Jesús Castillo también conectó par de imparables en cuatro oportunidades.

David y Jonathan Villar fueron quienes dispararon los dos hits de la jornada para la visita.

Este miércoles 6 en el Parque La Junta, la serie continuará con duelo a partir de las 20 horas (hora Dos Laredos) entre el local Tyler Ivey (2-0, 0.90) y el panameño Jorge García (0-2, 4.00).