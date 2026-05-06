Cae Boca ante Barcelona en duelo con expulsiones en Copa Libertadores

Miguel Merentiel, de Boca Juniors, y Cristhian BÃ¡ez, de Barcelona de Ecuador, disputan un balÃ³n durante un encuentro de la Copa Libertadores, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)

Miguel Merentiel, de Boca Juniors, y Cristhian BÃ¡ez, de Barcelona de Ecuador, disputan un balÃ³n durante un encuentro de la Copa Libertadores, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)

SANTIAGO.- En un accidentado duelo de la Copa Libertadores en el que ambos equipos terminaron con 10 jugadores, Barcelona superó el martes 1-0 a Boca Juniors.

Héctor Villalba definió el resultado a los 73 minutos tras finalizar un contragolpe que inició Jhonny Quiñónez.

Barcelona cortó una seguidilla de seis partidos sin ganar en la Libertadores y estrenó su casillero en el Grupo D. Boca Juniors quedó con seis puntos, los mismos que Universidad Católica y Cruzeiro, que chocarán el miércoles en Santiago.

La intensa lluvia que cayó en Guayaquil desde horas de la tarde dejó el campo de juego en malas condiciones.

“Creamos bastantes ocasiones, pero no pudimos convertir”, se lamentó el capitán de Boca, Leandro Paredes. “La cancha nos afectó, no pudimos hacer lo que habíamos preparado”.

El arquero de los xeneizes, Leandro Brey, salió de la cancha a los 20 minutos por una lesión en las costillas tras un choque con Byron Castillo.

Brey había defendido el arco de Boca después de la grave lesión que sufrió Agustín Marchesín en la rodilla derecha durante el partido ante Barcelona disputado el mes pasado en Buenos Aires. En su lugar ingresó Javier García, de 39 años, que sólo había jugado un partido con Boca en Libertadores (en 2022).

Su última aparición había sido en marzo de 2024 ante Racing Club.

Boca quedó con un jugador menos a los 33 cuando el volante Santiago Ascacíbar vio la tarjeta roja por una patada en la cabeza de Milton Céliz en la disputa de una pelota dividida.

En el descuento del primer tiempo, Céliz también fue expulsado por propinar un codazo a Leandro Paredes. Ambas acciones fueron señaladas tras la revisión del video por el árbitro Carlos Bentancur.

Palmeiras vence a Sporting Cristal en Lima y toma liderato

Con goles de José Manuel López y Ramón Sosa, Palmeiras se impuso el martes 2-0 en su visita a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El Verdao, tricampeón del torneo y finalista de la última edición, abrió el marcador a los 32 minutos con un remate de volea de “Flaco” López y sentenció el partido a los 50 tras un error defensivo de los locales que fue aprovechado por Sosa.

Con esta victoria, Palmeiras escaló a la punta de su zona con ocho puntos, dos más que Cristal. Cerro Porteño, que visitará el jueves al colista Junior, es tercero con cuatro unidades.

En el estadio Alejandro Villanueva de Lima, Palmeiras confirmó su buen momento al mantener su invicto, con dos triunfos y dos empates en cuatro presentaciones. Además, el equipo paulista es líder del Brasileirao, con seis puntos sobre Flamengo, su verdugo en la final de la Libertadores en 2025.

López, quien aspira jugar su primer Mundial con Argentina, anotó tras la pausa de hidratación del primer tiempo tras empalmar de primera un centro de Jhon Arias.

“Lo tengo presente, pero estoy muy concentrado aquí, intentando dar lo mejor de mí y ponerme en plena forma. El resto depende del entrenador. Haré lo que esté en mi mano para que me tengan en cuenta”, declaró López, máximo artillero del certamen anterior con siete dianas.

El cuadro dirigido por el portugués Abel Ferreira aseguró los tres puntos luego de un mal despeje del zaguero Rafael Lutiger, que le permitió a Sosa marcar a puerta vacía.

“Creo que jugamos bien. Nos costó un poco en la primera mitad, pero fuimos efectivos al contraataque, que es nuestra fortaleza”, analizó Sosa.

En el tramo final del choque, Sporting Cristal adelantó sus líneas y estuvo cerca del descuento con una doble ocasión a los 82 minutos, que incluyó una atajada de Carlos Miguel ante un cabezazo de Miguel Araujo y un rechace sobre la línea de gol de Lucas Evangelista en un tiro de Lutiger.

Rosario Central gana y acaricia los octavos de final

Con un tanto de Ignacio Ovando a los 57 minutos, Rosario Central derrotó 1-0 a Libertad y se afianzó en la cima del Grupo H.

El equipo argentino mantuvo su imbatibilidad y llegó a 10 puntos, por delante de Independiente del Valle, que suma siete. Libertad sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó sin opciones de clasificación.

El campeón del mundo Ángel Di María falló un penal en el cierre del primer tiempo por una doble intervención del portero Rodrigo Moríñigo, que adivinó el cobro y luego se reincorporó rápidamente para tapar el tiro tras el rebote.

Di María tuvo revancha en la segunda parte con el cobro de un saque de esquina que la defensa de Libertad no pudo despejar y Ovando empujó al fondo de las redes.

En el otro partido del grupo, Universidad Central doblegó 2-0 a Independiente del Valle.

Los tantos de Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta le permitieron al conjunto venezolano llegar a seis puntos y mantener sus oportunidades de avanzar.

En el cotejo que cerró la jornada, Always Ready aplastó 4-0 a Lanús en El Alto.

El club boliviano sumó sus primeros puntos en el Grupo G gracias a los goles de Richet Gómez, Enrique Triverio, Joel Amoroso y Marcelo Suárez.

Ni gol de Neymar saca a Santos de última posición

Santos no pasó del empate 1-1 como visitante ante Recoleta por la Copa Sudamericana.

El único tanto del elenco brasileño fue obra de Neymar, quien anotó a los 41 minutos con un remate ajustado ante la salida del arquero Nelson Ferreyra.

El internacional brasileño, quien intenta ganarse un lugar en la convocatoria de la Verdeamarelha para la Copa del Mundo, abrazó en su celebración a Robinho Jr., con quien se vio envuelto en una riña durante un entrenamiento el domingo, que provocó una denuncia extrajudicial del jugador juvenil del Santos acusando al número 10 de una agresión.

Neymar estuvo cerca de aumentar su cuenta a los 78 con un tiro con poca fuerza que Nicolás Marotta despejó antes de que sobrepasara la línea de gol.

Recoleta igualó a los 86 por intermedio de Fernando Galeano y dejó a Santos en la última posición con tres puntos, uno menos que los paraguayos.