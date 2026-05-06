Piqué recibe suspensión de 6 partidos y veto de 2 meses

MADRID (AP) — La federación española de fútbol suspendió a Gerard Piqué, propietario del Andorra, por seis partidos tras sus quejas por el arbitraje de un encuentro de segunda división.

En el fallo anunciado el miércoles, el comité de disciplina de la federación también prohibió al ex astro de la selecciónd e España y el Barcelona ejercer como propietario del club durante dos meses por incidentes durante la derrota 1-0 en casa ante el Albacete el 1 de mayo.

El club fue multado con 1.500 euros (1.762 dólares), y su estadio fue cerrado parcialmente durante dos partidos.

La federación indicó que Piqué le dijo a un oficial del partido: “En otro país, te reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado”.

Piqué y un grupo de inversión compraron el FC Andorra en 2018, cuando el club de la pequeña nación situada en los Pirineos entre España y Francia, estaba en la quinta división. El club fue fundado en 1942 y hasta ahora había jugado mayormente en las categorías inferiores.

Andorra se ubica actualmente en el décimo puesto de la clasificación de la segunda división.

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