Invita DIF Nuevo Laredo a inscribirse al Curso de Belleza del CEDIF 4

Las clases comenzaron en septiembre, pero aún hay oportunidad para integrarse

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de impulsar la capacitación y el desarrollo personal de las familias neolaredenses, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a formar parte de los talleres del ciclo escolar 2025–2026 que se imparten en los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF).

Actualmente, el CEDIF 4, ubicado en Río Nilo y Mayas, colonia Voluntad y Trabajo II, cuenta con lugares disponibles en el curso de belleza, impartido por la instructora Lourdes García Rubio, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Las clases comenzaron en septiembre, pero aún hay oportunidad para integrarse y aprender técnicas de estilismo y cuidado personal que promueven el empoderamiento y el crecimiento de las participantes.

El proceso de inscripción requiere presentar acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial (INE). La cuota de recuperación es de 100 pesos mensuales y 50 pesos por inscripción.

El Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de ofrecer espacios de aprendizaje y desarrollo que fortalezcan el bienestar y las oportunidades de las familias.