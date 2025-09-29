Realiza la Dirección de Turismo 5ª Jornada del Concurso de Karaoke

La respuesta de las y los asistentes ha consolidado al concurso como un espacio de encuentro comunitario. [Agencias]

La respuesta de las y los asistentes ha consolidado al concurso como un espacio de encuentro comunitario. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Turismo, llevó a cabo la quinta jornada del Concurso de Karaoke, una actividad que fortalece la vida cultural de Nuevo Laredo y promueve la convivencia en familia.

El evento se desarrolló en el emblemático Mercado “Maclovio Herrera”, que semana a semana cobra vida con esta iniciativa que impulsa el talento local y fomenta la participación ciudadana en un ambiente alegre y seguro.

La respuesta de las y los asistentes ha consolidado al concurso como un espacio de encuentro comunitario, donde se refuerza la identidad cultural de la ciudad y se aprovechan los recintos tradicionales como puntos de integración social.

Con actividades como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer la cultura y generar espacios de sano esparcimiento para todas las familias neolaredenses.