Condenan a 84 años de prisión a hombre por violación en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre fue condenado a 84 años de prisión por el delito de violación, tras acreditarse su responsabilidad en hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2025 en un domicilio ubicado en una colonia del poniente de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el sentenciado, identificado como José Luis “L”, agredió sexualmente a la víctima en diversas ocasiones, empleando violencia física para consumar los actos.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el Agente del Ministerio Público presentó los medios de convicción que permitieron al Órgano Jurisdiccional emitir un fallo condenatorio. Como parte de la resolución, además de la pena privativa de la libertad, se determinó la suspensión de los derechos civiles del sentenciado y se le impuso la amonestación correspondiente.

Las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial permitieron integrar la carpeta con los elementos necesarios para sustentar la acusación, lo que derivó en la resolución judicial.

Este caso forma parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía estatal para atender delitos que afectan la integridad y libertad sexual de las personas, mediante procesos judiciales que permitan sancionar a los responsables conforme a la legislación vigente.

La autoridad reiteró que las investigaciones se desarrollan con apego a derecho y bajo los principios del debido proceso, a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.