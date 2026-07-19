Descartan incendio en vivienda; quema de maleza moviliza a bomberos

El humo generado en un patio de la colonia Infonavit activó el operativo; no hubo lesionados ni daños materiales

Los bomberos verificaron que las llamas no provenían del interior de la vivienda, sino de un área del patio donde se quemaba maleza. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los bomberos verificaron que las llamas no provenían del interior de la vivienda, sino de un área del patio donde se quemaba maleza. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La movilización de elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se registró luego del reporte de un presunto incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Gregorio Benavides, casi esquina con Fundadores, en la colonia Infonavit, donde finalmente se confirmó que el fuego correspondía a la quema de maleza en el patio del domicilio.

El aviso fue recibido a través de los números de emergencia, lo que provocó el despliegue de personal operativo hacia el lugar para atender la situación y descartar riesgos para los habitantes del sector.

Al arribar al sitio, los bomberos verificaron que las llamas no provenían del interior de la vivienda, sino de un área del patio donde se quemaba maleza, situación que generó humo visible y originó la alerta entre vecinos.

Como medida preventiva, los elementos procedieron a sofocar el fuego para evitar que se propagara hacia la vivienda, inmuebles contiguos o vegetación cercana, eliminando cualquier riesgo de un incendio mayor.

Tras controlar la situación, el personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos realizó una inspección en el área para confirmar que no existieran puntos de reignición y que el lugar quedara en condiciones seguras.

El incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales en la vivienda, de acuerdo con la revisión efectuada por los cuerpos de emergencia.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para evitar la quema de maleza o basura en patios y predios, ya que estas prácticas pueden salirse de control y generar movilizaciones innecesarias de los servicios de emergencia, además de representar un riesgo para la seguridad de las viviendas cercanas.