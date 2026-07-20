Denuncian abuso de militares tras accidente vial; ciudadano estadounidense fue amenazado e intimidado

Nuevo Laredo, Tam.-Un ciudadano estadounidense fue amenazado e intimidado por personal del Ejército Mexicano después de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles 15 de Septiembre y Prolongación Tecnológico, donde, una patrulla militar provocó el percance al no respetar la luz roja del semáforo.

La unidad militar con número económico 0916554 circulaba sobre Prolongación Tecnológico cuando el soldado que conducía hizo caso omiso a la señal de alto marcada por el semáforo, impactando un vehículo Audi A7 modelo 2017, con placas del estado de Texas, que era conducido por el ciudadano estadounidense Cruz Jr., quien transitaba sobre la calle 15 de Septiembre en dirección de oriente a poniente con rumbo a la avenida Reforma.

Tras el choque varios militares descendieron de la unidad portando sus armas, apuntando hacia el conductor afectado que no habla español. El elemento al mando, quien hablaba parcialmente inglés, lo amenazó e intimidó, atemorizándolo, y optó por retirarse del lugar sin exigir la reparación de los daños ocasionados a su vehículo.

Los militares impidieron la intervención del ajustador de la aseguradora de la unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como de las autoridades de vialidad, por lo que no siguió el procedimiento oficial para la atención del accidente.

Los hechos generaron inconformidad entre ciudadanos que exigen una investigación imparcial y, en su caso, el deslinde de responsabilidades. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares para esclarecer lo ocurrido y garantizar que cualquier actuación de los servidores públicos se apegue a la ley y al respeto de los derechos de las personas, independientemente de su nacionalidad.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, este caso refleja una grave preocupación por conductas indebidas de elementos militares durante incidentes viales. Los inconformes señalan que, en diversos accidentes en los que participan unidades castrenses, los afectados son intimidados para desistir de reclamar daños.

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