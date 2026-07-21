Garantiza Municipio atención y servicios en periodo vacacional

El Centro Integral de Atención Ciudadana (CIGA) operará con guardias de lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., manteniendo además su plataforma digital 072.mx disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. [Agencias]

El Centro Integral de Atención Ciudadana (CIGA) operará con guardias de lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., manteniendo además su plataforma digital 072.mx disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Para asegurar el bienestar, la seguridad y la atención prioritaria de las familias de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal mantendrá guardias operativas y servicios esenciales en dependencias clave durante el periodo vacacional, garantizando la atención médica, los reportes ciudadanos, la asistencia social y la continuidad de beneficios fiscales como el 100% de descuento en recargos del impuesto predial.

Esta estrategia coordinada permite brindar el receso correspondiente al personal administrativo sin interrumpir trámites urgentes, servicios de emergencia ni cobros de tesorería, reanudando la operatividad regular en todas las áreas el próximo 3 de agosto.

En materia de salud, la Dirección de Salud Municipal mantendrá operativas cuatro Clínicas UNE para consulta general y atención médica-dental de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., ubicadas en las colonias Valles del Paraíso, El Campanario, Valles de Anáhuac y Nueva Era.

Para la recepción de reportes y atención a servicios públicos, el Centro Integral de Atención Ciudadana (CIGA) operará con guardias de lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., manteniendo además su plataforma digital 072.mx disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Dentro de este esquema, la Dirección de Ingresos mantendrá abiertas sus ventanillas de cobro con horarios extendidos para facilitar el pago del impuesto predial con el 100% de descuento en recargos, gastos y honorarios de ejecución. Se atenderá en el Edificio Palomar y módulo Walmart de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; en la colonia Las Colinas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y en el Zoológico Municipal en su horario regular, mientras que los módulos tradicionales operarán de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Ademas el Sistema DIF mantendrá operativas sus áreas de atención permanente como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro de Radiología, el Asilo “Vida y Esperanza”, CAMEF, la Casa Hogar “Mi Casa DIF”, el Albergue “Semillas de Amor” y el Velatorio “La Fe”.

Por su parte, el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) brindará atención psicológica y legal de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., manteniendo operatividad 24/7 en Casa Violeta y coordinación de emergencias al 911.

La Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecerá informes y entrega de pasaportes pendientes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., a cargo de su titular Yadira Lara.

Finalmente, el Instituto IMPACTA reactivará atención presencial el 3 de agosto, poniendo a disposición la Línea de la Vida en el 800 911 2000 las 24 horas.