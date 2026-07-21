Aceleran Canadá y Estados Unidos negociaciones tras anuncio de nuevos aranceles

El primer ministro canadiense, Mark Carney, hace una declaración fuera de la Oficina del Primer Ministro y Concejo Privado en Ottawa, el martes 21 de julio de 2026.(Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, hace una declaración fuera de la Oficina del Primer Ministro y Concejo Privado en Ottawa, el martes 21 de julio de 2026.(Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

VANCOUVER, Columbia Británica.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el martes que él y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron intensificar las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, un día después de que el republicano anunciara aranceles del 50% sobre la mayoría de los bienes canadienses.

Los comentarios de Carney se produjeron después de que Trump declarara que Canadá ha discriminado injustamente a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses. Estaba previsto que los nuevos aranceles entraran en vigor 30 días después del lunes.

“Hablé esta mañana con el presidente de Estados Unidos y acordamos profundizar y acelerar nuestras negociaciones durante las próximas semanas”, señaló Carney en Ottawa. “Canadá hará todo lo necesario para respaldar nuestros empleos, a nuestros trabajadores, a nuestros agricultores y para hacer a Canadá más fuerte, más independiente y más resiliente”.

Los aranceles podrían desatar una nueva ola de caos económico, con riesgos de mayor inflación y un mayor deterioro de las relaciones entre dos naciones que antes mantenían vínculos cálidos y estrechos, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El funcionario del gobierno que anticipó la medida dijo el lunes que Canadá era una de las pocas naciones, aparte de China, que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump y que debe rendir cuentas.

Estados Unidos no renovó el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá

Los nuevos aranceles del 50% excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero incluirían bienes que antes estaban protegidos de impuestos a la importación por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC. Ese pacto comercial de 2020 no fue renovado por Estados Unidos, lo que desencadenó una nueva ronda de negociaciones que podría prolongarse hasta 2036.

Carney indicó que planeaba reunirse de manera virtual con los primeros ministros provinciales del país en las siguientes horas del martes. El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, fue tajante en sus críticas a Trump y a los aranceles propuestos.

“Esto parece un enfoque cada vez más desesperado y errático hacia las relaciones con nuestro país”, dijo Eby en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, donde se reunían los primeros ministros provinciales y los líderes territoriales. “No hay duda de que perjudicará a las familias en Columbia Británica”.

Eby sostuvo que Trump se equivoca al pensar que puede “intimidarnos para que hagamos lo que él quiera”.

“Me dan pena los estadounidenses”, manifestó. “Si no puedes ser amigo de Canadá, entonces casi con seguridad no tienes amigos en ninguna parte del mundo, y eso implica una gran soledad”.

El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, dijo que los aranceles perjudican a ambos países.

“Cuando se aplican aranceles, aumenta el costo para las familias y para hacer negocios a ambos lados de la frontera”, explicó. “Estos aranceles no contribuyen en nada a lograr una economía más competitiva en el norte de América”.

Primer ministro provincial insta a Canadá a ser más agresivo con Trump

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que Canadá debería plantarle cara a Trump.

“Siempre parece que estamos reaccionando”, comentó. “Tenemos que pasar al ataque. No estar constantemente a la defensiva con el presidente Trump. Tenemos que enfrentarnos al abusón, y tenemos que responder arancel por arancel, en todos los frentes”.

Trump declaró el martes a los periodistas en la Oficina Oval que ama a la gente de Canadá, pero afirmó que el país necesita a Estados Unidos para sobrevivir. “Canadá ha sido muy, muy duro con nosotros a lo largo de los años, durante muchos años, y ningún otro presidente ha hecho nada al respecto”, dijo.

Trump añadió que los nuevos aranceles son independientes de sus amenazas de imponer a Canadá gravámenes adicionales debido al humo de los incendios forestales que afectó a millones de personas en las regiones de los Grandes Lagos, el Noreste y el Atlántico Medio de Estados Unidos. Repitió su afirmación de que Canadá no está gestionando adecuadamente sus bosques.

Economistas canadienses dicen que los aranceles son más acotados de lo que se creyó al principio y que afectarían alrededor del 5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos. La amplia gama de bienes incluye miel, licor, cemento y palos de hockey.

Robert Kavcic, economista sénior del Banco de Montreal, escribió en una nota a clientes que los aranceles propuestos abarcarían aproximadamente 28.000 millones de dólares canadienses (19.800 millones de dólares estadounidenses) en exportaciones canadienses anuales hacia Estados Unidos. Eso equivale al 0,8% de la economía canadiense, indicó.

Kavcic señaló que, al parecer, los productos químicos, los plásticos, la electrónica y el equipo industrial son el principal objetivo de los nuevos aranceles, seguidos por los bienes de consumo y los productos forestales. La lista se completa con maquinaria manufacturera diversa y productos agrícolas o alimentarios.

Roce por las prohibiciones de venta de alcohol de Estados Unidos

Una frustración para Estados Unidos es que ocho provincias canadienses han prohibido la venta de alcohol de Estados Unidos en las licorerías operadas por las provincias. Carney dijo que corresponde a las provincias decidir si desean mantener la prohibición.

Eby dijo que los ciudadanos de su provincia respaldan la prohibición.

“No hay la menor posibilidad de que el alcohol de Estados Unidos vuelva a los estantes en Columbia Británica”, afirmó.