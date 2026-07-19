Arrestan en Miami a los hermanos Tate por orden de extradición británica

Andrew y Tristan Tate fueron detenidos en Estados Unidos para enfrentar un proceso por presuntos delitos de violación y tráfico sexual

Andrew Tate (der) y su hermano Tristan en Miami el 11 de abril del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool)

Andrew Tate (der) y su hermano Tristan en Miami el 11 de abril del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool)

MIAMI.- Andrew y Tristan Tate, hermanos influencers de redes sociales cuyas declaraciones a favor de la riqueza, el machismo y la misoginia los ha convertido en unas de las personalidades de la internet más polarizantes, fueron arrestados el sábado en Miami mientras las autoridades británicas buscaban su extradición para enfrentar cargos de violación y tráfico sexual.

Los hermanos fueron detenidos por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos bajo una orden reservada, dijo a The Associated Press Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, colocando a Estados Unidos en el centro de una saga legal internacional que se ha extendido desde Rumania hasta Gran Bretaña.

Los fiscales británicos anunciaron el sábado que buscaban la extradición de los hermanos por cargos de que violaron y traficaron mujeres entre 2010 y 2017.

Los hermanos, con doble ciudadanía estadounidense y británica, se mudaron a Rumania en 2016. Fueron arrestados allí en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres para su explotación sexual. Negaron esas acusaciones y el caso no siguió adelante debido a irregularidades legales y procesales.

Los hermanos deben comparecer en el tribunal federal de Miami a principios de la próxima semana, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir gestiones policiales sensibles.

Los cargos pendientes en el Reino Unido acusan a los hermanos de abusar de mujeres en un área al norte de Londres, donde crecieron. Sus abogados han dicho que ellos niegan las acusaciones.

Joseph McBride, un abogado que representa a los hermanos Tate, declaró en una entrevista telefónica el sábado por la noche que no ha podido hablar con sus clientes, pero calificó los cargos británicos como “basura y calumnia” destinadas a descarrilar las demandas por difamación presentadas por los hermanos en Estados Unidos.

“Están haciendo todo lo posible para asegurarse de que estos tipos nunca tengan su día en la corte”, dijo McBride.

“Estamos seguros de que una vez que un juez competente vea los hechos, y una vez que el Departamento de Justicia confronte este abuso atroz de su propia autoridad, Andrew y Tristan Tate quedarán en libertad. Estados Unidos no hace el trabajo sucio político de Gran Bretaña”, señaló el abogado.

Andrew Tate, de 39 años, se hizo famoso por primera vez como concursante del programa de telerrealidad británico “Big Brother” en 2016. Fue expulsado del programa cuando surgió un video que parecía mostrarlo agrediendo a una mujer. Él y su hermano Tristan Tate, de 38 años, son partidarios abiertos del presidente estadounidense Donald Trump.

Andrew Tate ha acumulado más de 10 millones de seguidores en X, pero ha sido vetado de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por violar las directrices sobre discurso de odio. Su retórica más condenada incluye que las mujeres que son agredidas sexualmente deberían asumir parte de la responsabilidad por sus ataques, descripciones gráficas de cómo podría atacar a mujeres y críticas a personas que buscan tratamiento por enfermedad mental.

Los hermanos Tate han negado de manera constante las acusaciones de abuso y trata de personas, afirmando que las declaraciones violentas y misóginas han sido sacadas de contexto o que eran solo bromas.