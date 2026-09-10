Fabricará Canadá millones de drones y enviará un tercio a Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, izquierda, y el primer ministro canadiense Mark Carney se reúnen en Calgary, Canadá, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Jeff McIntosh/The Canadian Press vía AP)

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, izquierda, y el primer ministro canadiense Mark Carney se reúnen en Calgary, Canadá, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Jeff McIntosh/The Canadian Press vía AP)

CANADÁ.- Canadá planea desarrollar la capacidad para producir millones de drones en los próximos dos años y enviar una tercera parte de ellos a Ucrania, subrayó el jueves el primer ministro Mark Carney, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy mantiene la presión sobre sus aliados para obtener más apoyo para repeler la invasión de Rusia.

Ucrania enfrenta una creciente presión en la campaña aérea de Rusia, la cual utiliza misiles balísticos y drones a reacción para penetrar sus defensas. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al próximo invierno, parte de sus intentos por desmoralizar a la población civil, según las autoridades ucranianas.

Carney aseguró que las fuerzas armadas canadienses cuentan actualmente con apenas unos 2.000 drones, pero necesitarán millones de ellos en los próximos años. Dijo que los contratos anunciados el jueves aumentarán diez veces la flota de drones del ejército canadiense.

“Lo importante es que una tercera parte de todos los drones que fabriquemos será para apoyar la defensa de Ucrania de su patria”, subrayó Carney durante la visita de Zelenskyy.

Zelenskyy dijo que una cooperación más profunda en materia de drones le daría a Ucrania una mayor capacidad para financiar su defensa, al tiempo que daría a Canadá acceso a tecnología probada en situaciones actuales de guerra.

Carney también anunció un paquete de 254 millones de dólares de interceptores antiaéreos para Ucrania a través de un mecanismo estadounidense. Zelenskyy calificó el paquete de “crucial”, asegurando que los sistemas antiaéreos siguen siendo escasos en todo el mundo.

Canadá también proporcionará más de 312 millones de dólares en garantías de préstamos para ayudar a Ucrania a comprar gas natural de cara al invierno y contribuir al Fondo de Seguridad Energética de Ucrania.

Carney indicó que Canadá mantendrá su respaldo a Ucrania una vez que terminen los combates. “Los ucranianos ayudaron a construir Canadá, y los canadienses ayudarán a reconstruir a Ucrania”, afirmó, añadiendo que cuando llegue la paz, el enfoque de Canadá será “disuadir y fortalecer” en lugar de simplemente confiar en Rusia.

Zelenskyy aseguró que Rusia ha cambiado sus tácticas de cara al invierno y que Ucrania necesitaba adaptar sus defensas. Dijo que el mejor resultado sería poner fin a la guerra por la vía diplomática, pero que su país necesita volverse más fuerte antes de entrar en negociaciones significativas con el presidente ruso Vladímir Putin.

“Necesitamos ser fuertes, no ser débiles”, subrayó, agregando que Ucrania necesitaba una “paz sólida y duradera”.

Zelenskyy subrayó el jueves que no anticipa negociaciones significativas con Rusia durante su período electoral, pero tenía previsto reunirse con funcionarios estadounidenses en Nueva York a finales de septiembre. Añadió que sus asesores de seguridad nacional estaban en contacto diario con sus homólogos estadounidenses sobre preparativos para una posible reunión trilateral.

La llegada de Zelenskyy a Calgary, Alberta, la noche del miércoles se produjo un día después de que una incursión de drones obligó a las autoridades a cerrar el espacio aéreo de Moldavia, retrasando su vuelo rumbo a Noruega.

La batalla aérea entre Rusia y Ucrania ha aumentado de escala desde la invasión rusa en febrero de 2022. Los vecinos de Ucrania, Rumanía y Moldavia, y otros países europeos, han reportado reiteradas incursiones de drones.

Drones de Ucrania ahora alcanzan objetivos en Siberia

Cuatro personas murieron y más de 60 resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Pavlohrad, dijo el jueves por la tarde en Telegram el jefe regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la región de Kiev el jueves por la mañana, de acuerdo con el jefe regional Tymur Tkachenko.

Las fuerzas rusas lanzaron 149 drones, muchos de ellos a reacción, durante la noche, informó el jueves la Fuerza Aérea de Ucrania.

Por otro lado, una persona murió y otras seis resultaron heridas en ataques con drones ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, indicaron autoridades locales el jueves.

Un dron marítimo ucraniano hirió a 28 personas, incluidos dos niños, en el malecón de la ciudad rusa de Sochi, informaron las autoridades locales. Afirmaron que la infraestructura de la playa resultó dañada, pero no ofrecieron más detalles.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas derribaron 448 drones ucranianos durante la noche. Añadió que se destruyeron drones sobre 13 regiones rusas, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexada por Moscú, y los mares Negro y Caspio.

El gobernador local Alexander Gusev dijo el jueves que la caída de los restos de un dron ucraniano provocó un incendio en una vivienda en la región rusa de Voronezh, en el suroeste del país, causando la muerte de una mujer y dejando a otras dos personas heridas.

Las fuerzas ucranianas atacaron ocho objetivos de infraestructura rusa de apoyo al esfuerzo bélico en las últimas 24 horas, incluida una refinería en la región de Yamalo-Nenets y un puerto en Daguestán, afirmó Zelenskyy el jueves.

También se alcanzaron objetivos en las regiones de Moscú, Voronezh, Astracán y Briansk, agregó.

Esos objetivos estaban separados por cientos de kilómetros (millas), lo que subraya el alcance y la escala de la tecnología de drones de largo alcance desarrollada por Ucrania.

El día anterior, las fuerzas ucranianas atacaron una refinería a más de 3.000 kilómetros (1.800 millas) de Ucrania, en Siberia, informó el Estado Mayor General de Ucrania, confirmando reportes anteriores.