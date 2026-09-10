Invitan Ayuntamiento y SEDENA a ceremonia cívica por aniversario luctuoso de los Niños Héroes

Durante este acto cívico se rendirá homenaje a los jóvenes cadetes que defendieron la patria durante la Gesta Heroica de Chapultepec. [Agencias]

Durante este acto cívico se rendirá homenaje a los jóvenes cadetes que defendieron la patria durante la Gesta Heroica de Chapultepec. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), invita a las familias neolaredenses a participar en la Ceremonia Cívica por el Aniversario Luctuoso de los Niños Héroes de Chapultepec, para honrar la memoria de quienes son símbolo permanente de valor, patriotismo y amor a México.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 13 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en el Monumento a los Niños Héroes, ubicado en la rotonda de los Niños Héroes, sobre la avenida Lincoln y Justo Sierra.

Durante este acto cívico se rendirá homenaje a los jóvenes cadetes que defendieron la patria durante la Gesta Heroica de Chapultepec, manteniendo viva una fecha que forma parte de la historia y de la identidad nacional.

El Gobierno Municipal y la SEDENA refrendan así su compromiso de fortalecer los valores cívicos y fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por la historia de México y por quienes entregaron su vida en defensa de la nación.

Se hace una cordial invitación a toda la ciudadanía a acompañar esta ceremonia y rendir homenaje a los Niños Héroes, ejemplo eterno de valentía, honor y patriotismo.