Consolidan en NLD red de estancias para prevenir violencia contra las mujeres

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo prioritario de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y consolidar una cultura de paz, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo destaca la consolidación de su red de estancias e instancias especializadas en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

Actualmente, el municipio cuenta con un circuito de apoyo integral que trabaja de manera coordinada para ofrecer un frente sólido en favor de los derechos humanos de las mujeres, integrado por:

Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER): Eje central de las políticas públicas de igualdad, que ofrece asesoría jurídica, atención psicológica y capacitación constante.

Casa Violeta: Espacio de resguardo temporal y seguro que opera bajo estrictos protocolos de protección para mujeres, sus hijas e hijos en situación de riesgo inminente.

Centro Libre: Estancia dedicada al fortalecimiento de procesos de autonomía, reintegración social y redes de apoyo comunitario.

Fondo de Bienestar y Avance para la Mujer (FOBAM): Estrategia que impulsa programas territoriales, brigadas informativas y acciones preventivas directamente en las colonias del municipio.

A través de esta infraestructura de atención y prevención, la administración municipal reafirma su compromiso de no dejar solas a las mujeres, facilitando canales accesibles, gratuitos y confidenciales para que cualquier ciudadana que lo requiera reciba orientación especializada de manera inmediata.

El Gobierno Municipal e INMUJER invitan a la población a conocer y difundir estos servicios, recordando que la construcción de una comunidad segura es una tarea conjunta. Para recibir orientación o mayor información sobre estas estancias, las interesadas pueden comunicarse a las líneas de atención oficiales o acudir a las instalaciones centrales del instituto.