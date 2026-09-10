Termina este viernes el trámite de la Beca Avanza: CREDE

Nuevo Laredo, Tam.- El Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo mantiene abiertas sus puertas para recibir a padres de familia que deseen registrar a sus hijos en la Beca Avanza, programa impulsado por el Gobierno de Tamaulipas para estudiantes de instituciones públicas, informó el jefe de la dependencia, Joaquín Medina Ontiveros.

“La convocatoria correspondiente al sector público se encuentra vigente del 7 al 11 de septiembre, periodo en el que los padres de familia podrán acudir directamente a las instalaciones del CREDE para realizar el trámite. También está disponible un enlace de registro que ha sido difundido a través de redes sociales, aunque se mantiene la atención presencial para quienes tengan dificultades para realizar el procedimiento en línea”, explicó Joaquín Medina.

Medina Ontiveros señaló que el beneficio contempla todos los niveles educativos, desde preescolar, por lo que invitó a las familias a aprovechar el periodo establecido para presentar la documentación requerida y evitar contratiempos.

Entre los principales requisitos se encuentran acta de nacimiento, CURP y la boleta del grado anterior. En el caso de estudiantes con doble nacionalidad, deberán contar con su documentación mexicana y acreditar, al menos, dos años de residencia en Tamaulipas, lo cual puede comprobarse mediante boletas de ciclos escolares anteriores que demuestren que cursaron sus estudios en la entidad.

El funcionario explicó que la beca es de carácter anual y contempla dos parcialidades durante el año, aunque todavía se determinará la programación exacta de las entregas.

Finalmente, Medina Ontiveros destacó la importancia de la colaboración con los padres de familia y los medios de comunicación para difundir oportunamente la convocatoria y lograr que el apoyo llegue a las familias neolaredenses que cumplan con los requisitos.