La UAT siembra el ‘Amor por la Ciencia’ en las nuevas generaciones

El Campamento "Amor por la Ciencia" se consolida como un recorrido de impacto en toda la entidad. [Agencias]

El Campamento "Amor por la Ciencia" se consolida como un recorrido de impacto en toda la entidad. [Agencias]

Ciudad Tampico, Tam.- Con el firme compromiso de sembrar la semilla del conocimiento, la innovación y la curiosidad desde edades tempranas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Campamento de Verano “Amor por la Ciencia” 2026, con sede en la Facultad de Ingeniería Tampico.

La edición zona sur del campamento se desarrolló del 13 al 17 de julio, con la participación de 186 niñas y niños, quienes, a lo largo de la semana, exploraron el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas a través de la dinámica y participativa metodología STEAM.

Esta iniciativa, impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y la Dirección de Estudios Sectoriales, busca fortalecer la vinculación social de la UAT y democratizar la ciencia desde la infancia, sembrando en la niñez el interés por la investigación y la innovación.

La jornada inaugural contó con la presencia de la secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, Evelia Reséndiz Balderas; la directora de Estudios Sectoriales, Leticia Díaz Mariño; y el director de la Facultad de Ingeniería Tampico, Roberto Pichardo Ramírez; así como representantes de los gobiernos estatal y municipal, y directores de las dependencias académicas universitarias de la zona sur.

Estuvieron presentes también el director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), Julio Martínez Burnes y la directora de la Fundación Fleishman, Mariana Priego Zavala, quienes coincidieron en reconocer el trabajo que realiza la UAT para impulsar el talento científico desde la infancia.

Asimismo, el titular del COTACYT anunció el compromiso de proyectar a este campamento de la UAT como el caso de éxito oficial del Estado de Tamaulipas en el próximo foro nacional de divulgación científica.

El Campamento “Amor por la Ciencia” se consolida como un recorrido de impacto en toda la entidad, pues, tras un exitoso arranque en la zona norte, las actividades continuaron en la zona sur y más adelante estará en la zona centro, del 10 al 14 de agosto, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de Ciudad Victoria.