Exhorta Guardia Estatal Cibernética a proteger a menores en redes sociales

La SSPT llamó a madres y padres a supervisar el uso de internet y reforzar la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a madres, padres y tutores para fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, al recordar la importancia de supervisar el uso de las redes sociales y prevenir riesgos en internet.

La dependencia informó que las políticas y condiciones de uso de las principales plataformas establecen que los menores de 14 años no pueden crear cuentas, mientras que los adolescentes de 14 y 15 años requieren la autorización de sus padres o tutores para acceder a estos servicios.

La SSPT señaló que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de los menores de edad, por lo que consideró indispensable que su utilización se realice de manera responsable y con el acompañamiento permanente de un adulto.

Entre las recomendaciones difundidas por la Guardia Estatal Cibernética destacan involucrarse en la vida digital de los menores, configurar adecuadamente la privacidad de sus cuentas, dialogar sobre los riesgos que existen en internet y fomentar un uso responsable y seguro de la tecnología.

La corporación subrayó que la comunicación constante, la supervisión y el acompañamiento familiar representan las principales herramientas para prevenir situaciones de riesgo relacionadas con el entorno digital, como el contacto con personas desconocidas, la exposición de información personal o la interacción con contenidos inapropiados.

Como parte de las acciones de prevención, la Guardia Estatal Cibernética reiteró que brinda orientación y apoyo a la ciudadanía en temas relacionados con la seguridad en línea, además de atender consultas y reportes vinculados con posibles incidentes cibernéticos.

Para recibir asesoría o solicitar apoyo, la corporación puso a disposición de la población el número telefónico 834 318 62 32, extensión 16099, mediante el cual personal especializado ofrece atención y orientación en materia de prevención de delitos cibernéticos.